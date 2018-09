KrFs landsstyre diskuterte fredag ettermiddag prosessen som skal avgjøre om partiet skal velge regjeringssamarbeid med de borgerlige eller med venstresiden.

Et klart flertall har tatt til orde for ekstraordinært landsmøte den 2. november.

KrF-topp uenig

I sin tale til landsstyret rådet KrFs leder Knut Arild Hareide til å vurdere regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

Men motstanden mot en venstredreining er stor i deler av partiet.

Nestleder i KrFs stortingsgruppe Hans Fredrik Grøvan har sagt til TV 2 at han er uenig i Hareides råd til landsstyret.

– Et samarbeid med Ap vil bety et historisk linjeskifte. Rådet fra Hareide overser viktige skillelinjer mellom Ap og KrF på sentrale områder som gjelder det kristne menneskesynets plass i politikken, og i spørsmål som omhandler synet på familien, bioteknologi, KRLE-faget, samvittighetsfrihet, Israel og Midt-Østen, sier Grøvan.

– Lederskap av høy klasse

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) synes det er synd at KrF ser ut til å velge side, og skulle heller ønske at partiet representerte en tredje vei i norsk politikk.

– Hvis landsmøtet konkluderer med at vi må velge, så er min mening i så fall at vi bør gå inn i sittende regjering, sier Reiten.

Selv om han er uenig i Hareides anbefaling om å samarbeide med Arbeiderpartiet, synes han Hareide har gitt en god analyse av situasjonen.

– Hareide har kommet med en anbefaling til partiet, men har samtidig vært veldig tydelig på at han vil overlate til partiorganisasjonen å komme til en konklusjon som han uansett vil stille seg bak. Det mener jeg er lederskap av høy klasse, sier Reiten.

Begge nestlederne uenige med Hareide

I etterkant av møtet i KrFs landsstyre talte partilederen til pressen. Der understreket Hareide at han visste det ville komme reaksjoner på hans anbefaling til partiet.

To av dem som reagerer er KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. De er begge uenige med Hareide om at partiet bør samarbeide med venstresiden.

– Jeg har valgt å gi et råd som er ulikt Knut Arilds råd. Det betyr at vi i KrF åpner for at det er mulighet for å være uenige om veivalget og hvordan vi skal få mest gjennomslag for vår politikk, sier Bollestad.

Kjell Ingolf Ropstad sier han deler mange av Hareides analyser, men er heller ikke enig med partilederen i at et samarbeid med Arbeiderpartiet og SV er det riktige valget.

– Dagens posisjon er ikke bærekraftig for partiet, og derfor er jeg veldig tydelig på at vi må søke regjering. Men så er jeg ikke enig med Knut Arilds råd om at vi bør søke Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg tenker at vi først må gjøre de samtalene med dagens regjering, og heller gå andre veien hvis det ikke fører frem, sier Ropstad.