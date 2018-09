Høst og vinter byr på mange utfordringer for norske bilister. Det handler blant annet om lys. Mørketid i nord og mørke både morgen og kveld i resten av landet, kan gjøre kjøreforholdene ekstra krevende.

Selv om det har skjedd mye med utviklingen av billys de siste årene, erstatter de aldri sikten og sikkerheten som dagslys gir.

I Norge har vi også hatt et ganske rigid regelverk med hensyn til både antall ekstralykter og hvor mye lysstyrke en bil kan få ha.

Dette startet tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en prosess for å gjøre noe med:

Jobben er i mål

– I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lys-teknologi, sa Solvik-Olsen, tidligere i år.

Nå er jobben i mål og nye regler erstatter de gamle:

– Med de lange og mørke vintrene vi har i Norge, er det mange som kunne tenke seg muligheten for bedre lys på bilene sine. Derfor har regjeringen nå endret regelverket, slik at det fra mandag blir mer fleksible regler for montering av ekstralys på bil, sier Jon Georg Dale som nylig tok over som samferdselsminister etter Solvik-Olsen.

Les også: Slik får du godt lys på gammel bil

Det har vært strenge regler for ekstralys på norske biler. Men nå kommer det endringer på dette.

Gjelder alle biler

De nye reglene som åpner for et fritt atall på ekstra fjernlyslykter på bil gjelder fra 1. oktober. Fra samme tid blir det ikke lenger krav om maksimal lysstyrke eller montering i par for ekstra fjernlys. Reglene gjelder for alle biler, både lette og tunge.

– Vi har de siste årene fått flere spørsmål om regelverket på bruk av ekstralys på bil. Særlig gjelder det maksimumskravet til lysstyrke og kravet om at ekstralys må være montert parvis. På bakgrunn av at moderne nærlys gir mye bedre effekt enn tidligere, blir ikke overgangen fra nærlys til fjernlys så krevenede for førernes syn. Derfor åpner vi nå for å tillate mer fjernlys som vil kunne bidra til å gjøre både myke trafikanter og dyr mer synlige på mørke veistrekninger, sier Dale, i en pressemelding.

Ekstralys: Hvordan får jeg dem til å sitte fast?

Se video: Dette har ikke Mercedes gjort før