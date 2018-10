Brusprodusenten O. Mathisen fikk Coca-Cola på ryggen etter at de lanserte brusen Jallasprite. Innen fredag måtte flaskene være ute av butikkhyllene, hvis ikke kunne saken havne i retten.

Setter på nye etiketter

Leskedrikken er basert på sitron, vann og sukker, og er oppfølgeren til den populære Tøyen-Colaen som er laget av samme selskap.

Nå har Jarle Hollerud, mannen bak Jallasprite, bestemt seg for å legge seg flat for Coca-Cola.

– Jeg har sendt inn svar til deres advokater. Vi føyer oss til deres ønsker, og setter på etiketter på de flaskene som allerede er produsert, sier Hellerud til TV 2.

The Coca-Cola Company er selskapet bak blant annet Coca Cola, Sprite og Fanta.

OPPFØLGER: Jallasprite er oppfølgeren til den populære Tøyen-Colaen som er produsert av samme selskap. Foto: Mina Rise / TV 2

– Naturlig at de ønsker å beskytte merkevaren

Hollerud forteller at han har hatt mye på agendaen den siste tiden, og ikke hatt tid til å reagere på konflikten.

– Det er så mye annet som skjer, men jeg opplever det som naturlig at de ønsker å beskytte merkevaren sin.

Hollerud forteller videre at de nå må skifte navn på sitronbrusen.

FOR LIKT: The Coca-Cola Company mener O. Mathisens Jallasprite stjeler deres merkenavn. Foto: George Frey / Scanpix

– Vi har lagt inn et forslag på JallaJallaxxxxxx, men det ble ikke så godt mottatt av Coca Colas advokater. Hva vi ender opp med er fortsatt ikke avklart, sier han. Han forklarer at de seks x'ene skal erstatte hver bokstav i ordet sprite.

Ønsker konkurranse – på riktige vilkår

The Coca-Cola Company sier de ønsker all konkurranse velkommen, men at dette må foregå i henhold til regelverket i Norge.

– SPRITE er en av våre viktigste merkevarer, og forbrukere over hele verden forbinder navnet med vår produkt, ikke sitronbrus generelt, skriver pressekontakt Frida Keane i The Coca-Cola Company i en melding til TV 2.

Hun skriver videre at drikkevareprodusenter ikke kan bruke hverandres merkenavn.

– Minner Jallasprite om Coca-Colas Sprite?

– Det tror jeg ikke at jeg er riktig mann til å svare på. Men den er jo basert på sitron, sukker og vann, sier Jarle Hollerud i O. Mathisen.

O. Mathisen har bestemt at alle ferdigproduserte flasker skal få nye etiketter med et annet navn.

Brusen som allerede står i butikkhyllene får stå til det er utsolgt.

– Eller til en av kongens menn befaler annerledes, avslutter Hollerud.