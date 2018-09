Helge Torgersen (74) bor alene og savner livet som kokk og restauranteier.

– Ensomheten tok meg noe så kraftig her i vinter og så fikk jeg dette tilbudet, sier Helge til TV 2.

Pensjonisten snakker om ordningen «spisevenn», som Bergen kommune innførte i januar etter modell fra Odense og København i Danmark.

Vil piffe opp maten

En gang i uken får Helge besøk av en frivillig som får jobben som spisevert. Bergen kommune betaler mat for begge levert fra Matvarehuset.

– Mat er akkurat som et bilde. Det er syn. Det er lukt. Hele sansen, og hvis ikke tingene stemmer sammen, blir det feil, sier 74-åringen.

Morten Holvik ble spisevenn for å holde eldre med selskap, men har vært kritisk til maten som har blitt servert. Han er nå aktiv i Facebookgruppen Bedre mat til eldre.

Matvarehuset viser gjerne spisevenner hvordan de kan piffe opp maten slik tre spiseverter på et sykehjem i Trondheim gjør.

– Vi har vært med i mange anbud nå hvor kommuner etterspør tjenester og hvor vi er blitt testet opp mot mange andre leverandører og kommet som oftest best ut på både kvalitet og pris, sier daglig leder Ken Are Østlid i Matvarehuset.

– Betyr mye

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Frp, ber kommune- og bystyrer prioritere eldre i sine budsjett.

Bergen kommune etterlyser konkrete tilskudd.

– Hvis skal man skal få plass til å lage et kjøkken, må man eventuelt ta vekk sengeplasser, og det er ikke aktuelt for Bergen kommune. Skal vi få nye kjøkken på sykehjem, må det være fordi regjeringen legger pengene på bordet, sier byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland (KrF).

I påvente av penger utvider kommunene menyen og sper på med spisevenner. Helge Torgersen setter pris på ordningen.

– Det betyr mye. Da får du jo selskap, og så slipper vi å sitte her og se på veggen, sier 74-åringen.