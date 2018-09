Tidligere denne uken meldte flere britiske medier, deriblant Mirror og BBC, om at kontraktsamtalene mellom Arsenal og Aaron Ramsey har brutt sammen.

Lørdag fra klokken 15.30: Arsenal-Watford på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Ifølge BBC hadde partene kommet til enighet om en fireårskontrakt.

Arsenal skal imidlertid ha trukket seg fra avtalen før den endelige kontrakten lå på bordet.

– Det er en veldig kjedelig situasjon for Arsenal, slår TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller fast.

Skadeplagede Ramsey, som ble hentet fra Cardiff til Arsenal i 2008, har nå bare ett år igjen av kontrakten.

Dermed står han fritt til å forlate «The Gunners» ved sesongslutt. BBC-journalist David Ornstein, en av dem som følger klubben tettest, utelukker heller ikke at den målfarlige midtbanespilleren kan bli solgt i januar.

– Kommer til å koste dem

Stamsø Møller tror Arsenal kommer til å merke savnet av Ramsey dersom han ender opp med å forlate klubben.

– Når du ser en startoppstilling uten ham, tenker du ofte at det holder. Men å ta bort en etablert seniorspiller som gjør så mye viktig for laget, kommer til å koste dem over en lang sesong, mener TV 2s fotballekspert.

– For Arsenal er det ikke bare å plukke en slik spiller fra et annet lag. Det er jeg ganske sikker på. I tillegg er han en kontinuitetsbærer som har vært der lenge og er glad i klubben, følger han opp.

– Like mye verdt som Özil

Ramsey er den siste i rekken av profiler som kan forlate Arsenal på grunn av kontraktsituasjonen. Forrige sesong ble Alex Oxlade-Chamberlain og Álexis Sánchez solgt til henholdsvis Liverpool og Manchester United.

Begge hadde i underkant av ett år igjen av kontraktene deres.

I sommer forlot Jack Wilshere dem gratis til fordel for West Ham. Arsenal klarte derimot å beholde Mesut Özil ved å tilby ham en gigantkontrakt.

– Özil fikk en feit kontrakt. Da har Arsenal satt seg i en situasjon hvor de må vurdere om Ramsey er like mye verdt. Akkurat nå synes jeg han er like mye verdt som Özil for Arsenal, sier Stamsø Møller.

Rivalene følger med

En annen som følger Arsenal tett, Mirror-journalist John Cross, hevder Juventus, Chelsea, Manchester United og Lazio har vært interesserte i waliseren i senere tid.

I tillegg hevder han å ha opplysninger om at Arsenal avslo et bud på om lag 500 millioner kroner for ham forrige sommer fra en klubb som ikke blir navngitt.