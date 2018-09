Nå avgjøres Kavanaughs kandidatur. Senatets justiskomité stemmer straks om de støtter Kavanaughs kandidatur.

Republikanerne er i flertall i komiteen, men flere er usikre på om de vil stemme for Kavanaugh.

Senator Jeff Flake, republikans representant fra Arizona, var regnet som vippestemmen, men rett før høringen kunngjorde Flake at han ville stemme for Kavanaugh.

De fleste har bestemt seg på forhånd for hva de skal stemme, men saken avgjøres av to eller tre moderate republikanere og tre eller fire demokrater som risikerer å tape gjenvalg i republikanske delstater i november.

Komiteens republikanske leder Chuck Grassley åpnet seansen med å oppsummere gårsdagens høring.

– Jeg oppfattet Blasey Ford som credible. Men jeg fant også Kavanaughs vitnemål som troverdig. Derfor er eksisterer det ingen grunn til å ikke stemme for Kavanaughs kandidatur, sa Grassley.

Lederen for komiteen mener at Blasey Fords anklager ikke er bevist, og at Kavanaugh dermed må få komiteens støtte.

Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley (R-IA) holds up a letter from Mark Judge, longtime friend of U.S. Supreme Court nominee Brett Kavanaugh, as members of the Judiciary Committee meet to vote on the nomination of Kavanaugh to be a U.S. Supreme Court associate justice on Capitol Hill in Washington, U.S., September 28, 2018. REUTERS/Jim Bourg Foto: Jim Bourg

– Jeg er veldig skuffet over at vi har denne avstemmingen i dag. Mine republikanske kolleger behandlet gårsdagens høring som en partipolitisk prosess, sa demokratenes leder i komiteen Diane Feinstein.

Hun avfeier deretter anklagene om at Blasey Fords historie er noe hun og det demokratiske partiet har kokt sammen for å blokkere Kavanaughs kandidatur til høyesterettssetet.

Den moderate demokraten Doug Jones fra Alabama har bestemt seg for å stemme mot Kavanaugh, mens den moderate republikaneren Bob Corker fra Tennessee stemmer for.

Heidi Heitkamp fra North Dakota, som regnes for å være den mest sårbare av alle demokratene som stiller til gjenvalg til høsten, sier hun ennå ikke har bestemt seg.

