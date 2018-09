Psykolog: – Foreldre bør se på «Ex on the Beach» med barna

Det er 17 år siden «Big Brother»-Rodney og Anette hadde sex i beste sendetid på tv, og sendte sjokkbølger gjennom det norske folk.

Denne høsten er det «Ex on the Beach» som stjeler overskriftene. Men de fleste setter ikke lenger kaffen i halsen av å se folk drikke seg fulle, krangle høylytt og ha gruppesex foran tv-kameraene.

Har intervjuet reality-deltakere

Hedvig Montgomery er mest kjent for å skrive bøker om barneoppdragelse, men hun har også jobbet som realitypsykolog i 20 år.

– Som realitypsykolog er man bindeleddet mellom produksjonen og deltakerne. Vi evaluerer hvem som skal delta ved å intervjue deltakerne på forhånd, og vi følger dem opp underveis og etterpå, sier Montgomery i TV 2-programmet «SNAKK med Linn Wiik».

Dette gjør Montgomery for at det skal være mulig å lage tv som deltakerne kan leve videre med etter at produksjonen er over og kameralysene er slukket. For det er ingen tvil om at det kan være vanskelig for en 20-åring å forstå konsekvensene av deltakelse i et realitykonsept.

– Det er like vanskelig for en 30-, 40- og 50-åring, hvis man ikke har noen tv-erfaring fra før. Man tror man vet hva man går til, men de fleste vet ikke det. Underveis opplever man å ha mindre kontroll over seg selv, sier psykologen.

– Alderen en fordel

Tiden etter produksjonen kan være preget av usikkerhet. Enten fordi det kan bli fryktelig stille, som kan oppleves som vanskelig og utfordrende for noen.

Eller så kan den lille krangelen da man var sulten og trøtt på tv bli blåst opp i enorme proporsjoner, og ende opp med at folk stiller moralske spørsmål ved deg som person.

– Det er skummelt og kan for de fleste oppleves som truende, sier Montgomery.

En av de mange deltakerne hun har evaluert, er realitykongen Petter Pilgaard, som vant «Paradise Hotel» i 2009.

– Historien har jo vist at Petter var godt rustet til å være med på et realitykonsept. Jeg merket fort at han hadde noe for seg, og var på et sted i livet der han hadde ballast til å tåle påkjenningen det kan medføre å være realitydeltaker, sier Montgomery.

Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom fant tonen under "Farmen kjendis" på TV 2, og har nå en egen tv-serie på TV 2 Livsstil.. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Pilgaard selv tror det var en stor fordel at han var 28 år da han ble kjendis over natta, og deltok i den ene tv-serien etter den andre.

– Det gikk fort i svingene, ja. Men på den tiden hadde jeg allerede vært i militæret, bodd i kollektiv, studert i England, reist mye, og hadde fast jobb. Jeg hadde følt på det å leve, og kom liksom ikke rett fra middagsbordet hjemmefra og ble sluppet løs på et hotell i Mexico med en drink i hånda, sier Pilgaard, som blant annet har vært med i tv-programmene Fangene på fortet, Lurt av Karlsen, 4-stjerners middag og Farmen kjendis.