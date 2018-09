Støre ser positivt på et samarbeid med KrF

Under Knut Arild Hareides tale til KrFs landsstyre fredag, ga partilederen uttrykk for et ønske om en regjering med KrF, Ap og Sp.

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre er ikke negativ til et slikt samarbeid. Han mener KrF og Ap deler viktige fellesskapsverdier i politikken.

– Begge partier har et sterk sosialt engasjement, og vi finner ofte sammen i saker som rettferdig fordeling, bistand og fattigdomsbekjempelse. Derfor ser jeg positivt på de mulighetene et forpliktende samarbeid mellom våre to partier åpner for, sier Støre.

– Må vurdere Ap

KrF-leder Hareide har nylig gitt ut bok, der han tilsynelatende frir til venstresiden av norsk politikk. KrF har de siste årene befunnet seg mellom de to store blokkene, og det har vært knyttet stor spenning til hvilken side partiet vil velge.

Under talen til landsstyret fredag, åpnet Hareide for å gå i regjering med Ap og Senterpartiet.

– Jeg mener det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet, sa Hareide.

Dette betyr altså at KrF-lederen er villig til å felle Erna Solbergs regjering, og i stedet gå i forhandlinger med Støre.

Nestleder i KrFs stortingsgruppe Hans Fredrik Grøvan sier TV 2 at han er uenig i Hareides råd til landsstyret.

– Et samarbeid med Ap vil bety et historisk linjeskifte. Rådet fra Hareide overser viktige skillelinjer mellom Ap og KrF på sentrale områder som gjelder det kristne menneskesynets plass i politikken, og i spørsmål som omhandler synet på familien, bioteknologi, KRLE-faget, samvittighetsfrihet, Israel og Midt-Østen, sier Grøvan til TV 2.

Positiv Støre

Jonas Gahr Støre mener Hareide leverte en svært god og personlig tale. Støre sier Hareide la stor vekt på hvor viktig høy tillit og små forskjeller er i det norske samfunn.

– Jeg synes han beskrev verdien av sterke fellesskap på en god måte, særlig hvor viktig familien er i livene våre og for barna våre. Han trakk viktige linjer mellom kampen mot fattigdom i Norge og internasjonalt, sier Støre om talen.

Ap-lederen sier KrF og Ap det siste året har bidratt til flertall i mange viktige saker knyttet til velferd og omsorg, ideell sektors rolle og trygghet i arbeidslivet.

– Nå skal KrF debattere sitt veivalg internt og trekke sine konklusjoner om samarbeid – med utgangspunkt i partilederens råd. Den prosessen bør få gå sin gang. Et nærmere politisk samarbeid forutsetter respekt for hverandres standpunkter og interne prosesser, sier Støre.

Vedum: – Enkeltsakene avgjør

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til TV 2 at han merker seg at Hareide løfter frem synspunkter som Sp tidligere har gitt uttrykk for.