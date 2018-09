Cristiano Ronaldo (33) er blitt saksøkt av en amerikansk kvinne som hevder han voldtok henne på et hotell i Las Vegas i 2009.

Nå står Kathryn Mayorga (34) frem med sin historie i den tyske avisen Der Spiegel.

Hun hevder de to møtte hverandre på en klubb i Las Vegas, før han senere voldtok henne på en hotellsuite.

– 99 prosent fin fyr

Mayorga hevder Ronaldo voldtok henne analt, og at han deretter spurte om han hadde påført henne smerte.

– Han var ned på sine knær. Han sier 99 prosent-greien. Han insisterte på at han var en fin fyr, med unntak av den ene prosenten, sier Mayorga.

Hun skrev siden under på en taushetsavtale mot at Ronaldo betalte henne 375 000 dollar, drøyt tre millioner kroner.

Ifølge Der Spiegel har Mayorga gått til et sivilrettslig søksmål i Nevada på bakgrunn av taushetsavtalen, som hennes advokat stiller spørsmål ved.

Advokaten baserer blant annet anklagen på et dokument hvor Ronaldo beskriver hvordan han opplevde natten.

– Hun har gjentatte ganger sagt nei og stopp, er han sitert på i dokumentet.

Ifølge Der Spiegel benekter Cristiano Ronaldo at det skjedde noe uten samtykke på hotellrommet.

– Fiksjon

Det var i 2017 voldtekstanklagene for første gang ble kjent, og da kom det frem at han skal ha betalt over tre millioner kroner for å unngå rettslige skritt.

I kjølvannet av den artikkelen gikk Cristiano Ronaldos representanter kraftig til motmæle.

– Artikkelen er ikke noe annet enn et stykke journalistisk fiksjon, hevdet agentselskapet Gestifute.

Gestifute, som ledes av Ronaldos mektige agent Jorge Mendes, har kommet med uttalelsen på vegne av Cristiano Ronaldo.

– Det påståtte offeret nekter å stå frem og bekrefte riktigheten av anklagen. Avisen har basert hele sin fortelling på dokumenter som er usignert og hvor partene ikke er identifisert, på eposter mellom advokater som ikke har noe med Cristiano Ronaldo å gjøre og som han ikke kan bekrefte at er autentisk og på et påstått brev som det hevdes er sendt til ham av et såkalte offeret, men som aldri ble mottatt av Cristiano, skrev de i pressemeldingen.