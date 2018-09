– Jeg tror det bare er frustrasjon. Eller kanskje han er sjalu fordi jeg fikk en god overgang, sier Shaqiri til London Evening Standard på direkte spørsmål om Adam-kritikken.

Like etter nedrykket var et faktum, ble Adam sitert av BBC på at «fire eller fem spillere hadde sluppet unna med mord» på grunn av laber innsats på banen.

Da han en måned senere senere ble sitert på at resten av laget hadde vært Shaqiris vannbærere i den dystre sesongen, var britiske medier raske med å konkludere med at sveitseren måtte være en av de fire-fem spillerne Adam tidligere hadde siktet til.

– Jeg var overrasket over at han snakket slik om meg, men slik er noen spillere. Jeg vet at det han sa var helt feil. Da jeg spilte der – spesielt da vi slet – scoret jeg mange mål, påpeker Shaqiri.

Syrlig stikk

Der den sveitsiske kraftpluggen ble lagets toppscorer med åtte fulltreffere i ligaen, misset hans skotske lagkamerat i noen avgjørende øyeblikk.

Det passer Liverpools nye kantspiller på å bemerke når han slår tilbake mot Adam.

– Jeg var den som hjalp laget med scoringer i vanskelige kamper, mens han var den som fikk rødt kort (mot Everton, journ. anm) og bommet på straffe (mot Brighton, journ. anm). Jeg trenger ikke å bevise noe overfor Charlie Adam eller andre som snakker om meg, mener 26-åringen.

– Noen tidligere spillere og lagkamerater har fått det til å se ut som jeg er en «bad boy», men det har jeg aldri vært, hevder han videre.

Avviser Klopp-feide

Hittil har Shaqiri bare fått starte to kamper for sin nye klubb – mot Southampton i ligaen, og Chelsea i ligacupen.

Mot Southampton ble han byttet ut til pause til tross for å ha vært involvert i to scoringer. Etter kampen mot Chelsea diskuterte han åpenlyst med Jürgen Klopp på banen, noe Klopp forklarte bare var en diskusjon om en taktisk avgjørelse.

– Han kom til meg med en gang og sa hvorfor. Jeg har et veldig godt forhold til ham, sier Shaqiri.

Også Klopp ble konfrontert med den påståtte feiden under pressekonferansen i forkant av lørdagens storkamp mot Chelsea.

– Shaqiri tar store steg. Tyske aviser skrev at jeg kranglet med ham ute på banen, men bare for å gjøre det klart: Det gjorde jeg ikke, siteres Klopp av Liverpool Echo.

Får Shaqiri sjansen av Klopp mot Chelsea, blir det hans tredje start på rad for de røde fra Merseyside.