Livredd mann med knust ansikt kom ut av skogen med strips på hendene

Om kvelden den 16. september i 2015 startet voldsmarerittet for en 50 år gammel mann. Han hadde blitt beskyldt for å ha tatt «noe verdifullt» fra en leilighet. Hva han skal ha stjålet er uklart.

Mannen kjørte bilen sin, en BMW X5, med en kvinne i passasjersetet. Kvinnen fikk ham til å kjøre til en parkeringsplass på Holmlia i Oslo, der hun visste at fire unge menn sto og ventet. Alle fire skal være tilknyttet den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia.

De hadde fått et oppdrag: Å få 50-åringen til å betale for han ble beskyldt for å ha stjålet, ifølge en dom fra Oslo tingrett som ble avsagt før sommeren.

På parkeringsplassen ble mannen omringet av de fire gjengmedlemmene.

Kidnappet i sin egen bil

Mennene truet offeret med pistol og de utsatte ham for brutal vold, blant annet med flere slag mot hodet med en jernstang. Offeret forsøkte deretter å stikke av. Han løp ned en skråning mens han ropte om hjelp og ba forbipasserende ringe politiet.

Voldsmennene løp imidlertid etter og tok ham igjen. Offeret ble utsatt for enda mer vold, blant annet ble hodet hans dunket hardt mot en murvegg, der det i ettertid ble funnet blodige hårtuster. Den massive volden mot hodet gjorde at han flere ganger mistet bevisstheten.

50-åringen ble etter hvert lempet inn i bagasjerommet på sin egen bil og fraktet til en leilighet på Hauketo i Oslo. Boligen tilhører en av de fire voldsmennene.

Fikk ikke gå på do

Offeret ble delvis slept og delvis båret inn i leiligheten mens han hadde strips på hendene og hette over hodet. Der inne sto flere ukjente personer og ventet på ham.

50-åringen ble plassert i en bod og den massive volden fortsatte. Hvis han skrek, ble han utsatt for enda mer vold.

Det første døgnet fikk ikke offeret gå på do. Når han gjorde fra seg i buksa, ble han straffet. Alt ble gjort for å få mannen til å betale for det han ble beskyldt for å ha stjålet.

Etter 48 timer i fangenskap ble offeret dusjet og han fikk nye klær. Kidnapperne mente at det var på tide å slippe ham fri.

Lemlestet ut av skogen

50-åringen ble tatt med i en bil og fraktet til et skogholt på Mortensrud i Oslo. Før gjerningsmennene forlot offeret, rettet de en pistol mot hodet hans og ga klar beskjed om at de ville gå etter familien hans dersom politiet ble kontaktet.

Mannen ble funnet av tilfeldig forbipasserende ved Mortensrud senter. Han hadde fortsatt hette over ansiktet og strips på hendene. Offeret ble fraktet til sykehus som konstaterte at han blant annet hadde massive bruddskader i ansiktet.