I dag ble verdenscupkalenderen for 2019/20 endelig spikret på et møte i Zürich i Sveits. Og det byr på nye og mer eksotiske konkurransemål for Klæbo, Northug & Co.

– Det blir åpning av Tour de Ski i Lichtenstein med bysprint i Vaduz på nyttårsaften, forteller Norges representant i nasjonskomiteen i langrenn, Åge Skinstad, til TV 2.

Historisk renn

Det er første gangen det arrangeres verdenscup i noen skigrener i miniputtlandet.

– De har jo arrangert det sveitsiske mesterskapet i langrenn. Men det var en relativt glad gjeng fra Lichtenstein etter at avgjørelsen var tatt, sier Skinstad, som også er kommentator for TV 2 i langrenn.

Kalenderen byr også på renn på andre siden av atlanteren.

– Det blir en bysprint i mars 2020 i Minneapolis i USA. Det er jo i området der Jessica Diggins kommer fra. Og etter suksessen med gull i teamsprint, så har vi merket en klart større interesse fra det amerikanske skiforbundet på å arrangere verdenscup.

Siden OL i Salt Lake City har USA nærmest vært utradert av langrennskartet på arrangementssiden. Så det er ingen tvil om at Jessica Diggins har gitt de nordiske grenene et løft i USA.

Forandringer i Kollen

Av de tradisjonelle arrangementene så blir det en forandring i Holmenkollen.

– Det blir tremil, og femmil annethvert år på lørdag i Holmenkollen. Det har lenge vært et ønske fra damene, så det er vi fornøyde med, sier Skinstad.

Etter femmila i år var det flere stygge scener med slåssing, fyll, og vandaler på t-banen i etterkant. Det fikk mange til å etterlyse en ny profil på Holmenkoll-helga.

I 2020 er det heller ikke mesterskap i langrenn. Dermed har FIS lagt inn en helt ny skandinavisk Tour, som går fra Østersund, via Åre, Meråker, og med avslutning i Trondheim.

– Det blir blant annet sprint i alpinbakken i Åre, og langløp fra grensen på Storlien til Meråker, før det hele avsluttes med to renn i Granåsen, forteller Skinstad på telefon fra Sveits.