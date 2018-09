Fredag så ut til å kunne bli en skjebnedag for Kristelig Folkeparti da Knut Arild Hareide skulle tale til landsstyret.

Tidligere denne uken ga Hareide ut en bok, som mange har tolket som et ønske om å trekke partiet i en rødgrønn retning.

På grasrota i partiet har debatten kokt etter at boken kom ut, men så langt har Hareide ikke sagt noe om hvilken side i politikken han tenker å lene seg mot.

I forkant av partilederens tale for KrF's landsstyre fredag, var det derimot forventet at han ville være klar og tydelig rundt temaet.

Det viste seg å stemme. Etter å ha snakket om partiets politiske saker, kom Hareide nemlig frem til det alle ventet på; veien videre for KrF.

– Nå når partiet har landet de viktigste politiske prioriteringene, må vi se hvordan vi best får til de verdiene vi har blitt enige om, sa han.

Ga sitt råd

På vei inn til møtet med landsstyret tidligere fredag, sa Hareide til TV 2 at han ville komme til å si mer i talen enn han har gjort tidligere, noe han også gjorde.

– En partileders jobb er noen ganger å snøre sammen sekken når alle har sagt sitt. Andre ganger er det min jobb som partileder å peke ut hvor jeg mener vi bør gå, og i dag vil jeg gi dere mitt råd, sa han i sin tale til landsstyret.

Samtidig understreket han viktigheten av at den endelige bestemmelsen om veien videre skal ha en forankring i hele partiet.

Åpner for Ap-samarbeid

Under talen uttalte partilederen blant annet at KrF må inn i regjering «den ene eller andre veien». Han åpnet for å gå i regjering med Ap og Senterpartiet.

– Jeg mener det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet, sa han og la til:

– Forholdet mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket har slett ikke bare vært rosenrødt. Arbeidernes solidaritetstanke og kristendommens nestekjærlighetsideal har mye til felles, men kristenfolket og arbeiderbevegelsen har også sett på hverandre med en gjensidig og dyp skepsis, sa han videre.

Hareide snakket deretter om flere uoverensstemmelser de to partiene har hatt opp gjennom årene, og kalte blant annet Ap for et «maktarrogant parti». Samtidig trakk han frem forskjellige forlik KrF har inngått med Arbeiderpartiet.

– I motsetning til regjeringserklæringen til den nåværende regjeringen, inneholdt Ap-regjeringens erklæring alltid en tydelig setning om en forankring i vår kristne kulturarv, sa han.