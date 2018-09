Diego Costa spilte tre sesonger i Chelsea og vant to Premier League-titler på Stamford Bridge.

Men sommeren 2017 forlot spanjolen klubben i sinne etter å ha havnet på kant med daværende manager Antonio Conte.

Stjernespissen skal ha fått beskjed om at han ikke lenger var i Contes planer via en SMS, noe som falt i svært dårlig smak hos Costa.

I et stort intervju med spanske Marca langer nå Diego Costa ut mot Chelsea og Antonio Conte. Atlético Madrid-spissen hevder at han aldri skulle gått til Chelsea, og antyder at han ville streiket dersom overgangssagaen ikke hadde endt med et salg.

– Jeg har verdier i livet som ikke kan kjøpes for penger Diego Costa

– Det var en veldig vond periode, men det var ikke min feil. Folk har sagt mye ting, men med tiden blir alt rett. Se hvor manageren er nå, se på Conte, sier Costa til – og viser til at Conte fikk sparken i Chelsea og for øyeblikket er uten jobb.

VENDTE TILBAKE: Diego Costa vendte tilbake til Spanias hovedstad i 2017. Foto: Oscar Del Pozo

– Gjorde feil da jeg gikk til Chelsea

Tiraden stopper imidlertid ikke der.

– Jeg gjorde feil da jeg gikk til Chelsea på grunn av måten de håndterte ting. Diego Simeone er en direkte trener, og når han ikke elsker deg, så er det hele tiden klart hvorfor han ikke gjør det. I Chelsea var det stikk motsatt, sier Costa.

Costa, som har skiftet fra brasiliansk til spansk statsborgerskap, hevder at han hadde rømt til Brasil dersom Chelsea ikke til slutt hadde gått med på å selge ham til Atlético Madrid.

– Jeg hadde muligheten til å vende tilbake til Atlético Madrid, men da sa Chelsea at jeg måtte reise tilbake og trene med B-laget. Jeg var hele tiden klar på at jeg ville tilbake til Atlético, selv om det var tilbud fra andre klubben. Dersom det ikke hadde skjedd, hadde jeg blitt værende i Brasil med min familie, slår han fast i intervjuet.

Den omstridte angriperen hevder at han kunne tjent mer penger i en annen klubb.

– Det viktigste for meg er min familie. Jeg har verdier i livet som ikke kan kjøpes for penger, konstaterer angriperen.

Han legger ikke skjul på at tilværelsen i Atlético Madrid er mye bedre enn på Stamford Bridge.

– Diego Simeone gir meg selvtillit og jeg føler meg komfortabel. Jeg forlot klubben, vant to Premier League-titler…. Men jeg har alltid sagt til Diego at han måtte resignere meg slik at vi kunne vinne ting. Han vet at jeg elsker ham og gruppen. Mange av spillerne er her fremdeles. Da jeg forlot klubben, så forlot jeg noen kollegaer jeg har kjent i alle år, sier han.

Diego Costa scoret 52 mål på 89 kamper totalt for Chelsea i perioden 20014 til 2017. I tillegg til to Premier League-titler vant han også ligacupen med London-klubben.