Tradisjonelt har det norske bilmarkedet vært dominert av fornuftig og til dels anonyme biler. Fokus har vært på praktiske hensyn, fornuftig pris og gjerne et design og en farge som ikke skiller seg ut.



Men de siste årene har vi sett en interessant vridning. For flere og flere handler det ikke lenger bare om et kjøretøy som skal frakte deg fra A til B. Nå skal det helst skje på en litt inspirerende måte. Bilen kan dessuten gjerne skille seg ut, med et design som legges merke til.

Janteloven er rett og slett litt på vikende front i bilmarkedet.

– For oss som er bilinteresserte, er det veldig moro at vi nå begynner å få en mer spennende bilpark. Selv vi som ikke har råd til for eksempel en Ferrari, synes jo det er veldig kjekt å se dem på gata, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

To grunner

Broom-Vegard tror det er to faktorer som har vært avgjørende for utviklingen.

– Avgiftene har de siste årene gjort superbiler billigere, samtidig som mange nordmenn har mer penger. Også tror jeg flere nå tenker "jeg lever bare én gang, nå har jeg lyst å unne meg denne drømmebilen".

Den forhandlerne i Norge som omsetter flest av de dyreste og mest eksklusive modellene i Norge, er Autoxo og Autoxo Sport. De selger omtrent 500 biler i året, og tallet er økende.

Lamborghini og Ferrari

Selger hos Autoxo, Olav Medhus, har med seg to biler som mange sikler på: Ferrari Portofino og Lamborghini Urus. Sistnevnte har sørget for å mangedoble Lamborghini-salget i Norge.

