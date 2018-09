– Den er helt ekstrem. Det blir nesten en annen idrett

Carl Fredrik Hagen, som er i sitt rette element i lange motbakker, er den minst skeptiske.

– Den var brutal, men jeg hadde kanskje trodd den skulle være enda hardere og lengre.

– Var den ikke bratt nok?

– Jo, den var mer enn bratt nok! Det var jo en vegg, uten tvil, så den blir knallhard. Men jeg trodde den skulle være endra hardere og brattere. Du kunne fått et kult sykkelritt uten den siste bakken også, men du vil jo gjøre det kult for TV-seerne og publikum - selv om det blir mindre kult for rytterne i løypa, sier den kommende Lotto Soudal-proffen.

– Det norske folk skal ikke drømme om noen ting



Eiking, Boasson Hagen, Bystrøm og Hagen utgjør sammen med Markus Hoelgaard og Vegard Stake Laengen det norske laget.

Etter en lovende sommer, hvor han blant annet vant en etappe i Tour de Wallonie, steg forhåpningene til hva Eiking kunne få til i en løype som på papiret bør være fordelaktig for 23-åringen.

En svakere høst, hvor han i sine tre siste ritt i Italia står med resultatrekken 44 - 59 - DNF, har imidlertid gjort at det norske laget ikke har allverdens håp om et toppresultat på søndag.

– Jeg skulle gjerne ha vært høyere oppe på resultatlistene i Italia, men jeg kom rett fra 12 grader og regn i Bergen til 35 grader i Italia. Så det kan være det som har gjort at jeg var dårlig. Men jeg håper at formen er fin, sier han.

– Er du den klare kapteinen på det norske laget?

– Nei. Nei, nei, nei. Vi har ikke noen kaptein. Vi er seks mann som skal bite oss med så lenge som mulig. Byr det seg en mulighet, så får vi være våkne.

– Hva kan det norske folk drømme om rent resultatmessig fra det norske laget på søndag?

– Jeg tror ikke de skal drømme om noen ting. Vi håper selvsagt å kunne bite oss med og overraske, men på papiret er det litt mindre sjanser i år enn det har vært før, avslutter han.