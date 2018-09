Se Chelsea-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 18.30!

Den nederlandske stopperkjempen har vært en av de store årsakene til at Liverpool har sett solide ut bakover på banen denne sesongen, men nå står Virgil van Dijk i fare for å miste lørdagens gigantoppgjør på Stamford Bridge mot Chelsea.

Usikker på forsvarssjefen

27-åringen forlot forrige helgs Premier League-kamp mot gamleklubben Southampton med en skade i ribbeina, og manager Jürgen Klopp bekrefter fredag at van Dijk er høyst usikker til oppgjøret i London.

– Dersom Virgil er «fit», spiller han. Dersom ikke, så har vi naturligvis gode alternativer, sier Klopp på en pressekonferanse ifølge Liverpool Echo.

Van Dijk har ikke trent sammen med resten av Liverpools førstelag før kampen.

– Han er en verdensklassespiller. Dersom du mister en verdensklassespiller, er det ikke kult. Dersom han ikke kan spille, har vi alternativer. Og det er veldig bra, sier Klopp.

– Vi kan spille uten Virgil, takk gud. Men jeg foretrekker om vi kan. I forrige kamp var han ikke tilgjengelig. Nå må vi se i morgen.

Et skadefravær fra forsvarssjefen kan åpne for et stopperpar bestående av en duo av Dejan Lovren, Joel Matip eller Joe Gomez. Klopp var fornøyd med det Lovren og Matip viste i onsdagens ligacuptap mot nettopp Chelsea.

– Lovren spilte sin første kamp på ti uker. Han spilte en fremragende kamp. Matip, to kamper på rad, fantastisk, sier Klopp som samtidig bekrefter at Alexander Trent-Arnold er tilbake i trening.

Hvordan stoppe Hazard?

Chelsea og Maruizio Sarri tok første stikk mot Liverpool i den heseblesende ligacupkampen på Anfield i midtuken. Et magisk øyeblikk av Eden Hazard like før slutt sendte de blå fra London videre i turneringen etter det som var et meget potent vorspiel til det som skal skje på Stamford Bridge kl. 18.30 lørdag.

Klopp gjorde i likhet med Sarri flere endringer på laget, men de to managerne kommer ikke til å spare på noe av kruttet til helgens Premier League-dyst mellom to av ligaens aller beste lag denne sesongen.

– Siden landslagspausen er vi halvveis gjennom en rekke tøffe kamper, og vi har gjort det veldig bra prestasjons- og resultatmessig. Før vi startet var det klart at kampen mot Chelsea ikke kom til å bli noen barnebursdag. Så drar vi til Napoli (i Champions League). Et tøft sted å dra, sier Klopp.

Den tyske manageren ble naturligvis utspurt om hvordan man skal stoppe Hazard, verdens kanskje beste fotballspiller de siste ukene.