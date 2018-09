Heidi Weng har vunnet Tour de Ski mens Therese Johaug har vært utestengt de to siste årene. Også Therese Johaug har to sammenlagtseire i Touren.

Felles for de to Tour de Ski-spesialistene er at de har vært på seierspallen fem ganger i løpets 12-årige historie.

VM er viktigst

Foran vinterens utgave er de begge i tvil om de blir å finne på startstreken.

– Det viktigste for meg til vinteren er VM i Seefeld, jeg har med utestengelsen mistet to mesterskap (VM i Finland i 2017 og OL i Sør-Korea i vinter) og føler jeg at det er riktig med tanke på å prestere best mulig i VM så dropper jeg Touren, sier Therese Johaug til TV 2.

Weng har tatt grep

Heidi Weng er i likhet med Therese Johaug en Tour de Ski-spesialist, men det som skjedde i vinterens OL har satt sine spor. Mesterskapet i Pyeongchang ble en stor nedtur for Heidi Weng, som blant annet ble vraket til stafettlaget.

– Hvis jeg er i toppform i Tour de Ski, så er jeg litt redd for at formen er brukt opp til mesterskapet. Det som skjedde i OL var jo litt kjedelig, det føles tungt der og da, men det var jo ikke «rævva», jeg hadde jo noen bak meg, sier Heidi Weng ironisk.

– Og hvilke grep har du tatt for å være i toppform til høydepunktet til vinteren, VM i Seefeld?

– Jeg har nok trent litt mindre og har nesten ikke hatt skikkelig hardøkter ennå, og det merker jeg jo når jeg kommer på samling med de andre jentene. Jeg føler jo at jeg er flink til å lytte til signaler fra kroppen min, men det er jo så moro å gå skirenn. Det kan jo tenkes at det er riktig å ofre noe for å være best mulig når man ønsker det mest, mener Heidi Weng.

– Mer fornuftig

Therese Johaug utdyper sin skepsis til å gå TdS på denne måten:

– Jeg har jo passert 30, er blitt eldre og kanskje mer fornuftig. Selv om jeg ikke har ligget på sofaen de to siste årene så har jeg ikke konkurrert og jeg vet ikke hvor tøft det blir både fysisk og mentalt det å gå flere skirenn hver helg igjen. Jeg bestemmer meg ikke før vi er ferdig med verdenscuprennene før jul om det blir Tour de Ski eller ikke.