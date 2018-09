Nå kan dette bli forbudt

Både sommerkroppen og artistkarrieren er på hell, og Mads Hansen har gått tilbake til å være bloggernes vaktbikkje.

Denne gangen har han tatt for seg måten mange norske kjendiser retusjerer bildene sine på, for deretter å høste «likes» på Instagram.

Redigerer seg tynnere

– Jeg synes det får være det det er. Om han fotballspilleren, eller eksfotballspilleren, har lyst til å gå så hardt ut og være en slags Jesus for å frelse folk ... Jeg vet ikke hva målet hans er, sier Carina Dahl til God kveld Norge.

Hun er en av kvinnene som den siste tiden har redigert seg tynnere ved hjelp av en mobilapplikasjon.

Se God kveld Norge lørdager klokken 22.10 på TV 2 og TV 2 Sumo.

– Det er 2018. Filter, apper og slikt tror jeg vi alle kjenner igjen. Jeg er såpass mye på TV og legger ut videoer på sosiale medier, så folk vet hvordan jeg ser ut, bedyrer Dahl, og fortsetter:

– Hvis man har lyst til å se litt finere ut i en stor ullgenser, så får det være opp til hver enkelt.

Sammen med Dahl har også Synnøve Skarbø, Paradise Hotel-deltaker Isabelle Eriksen og Ex on the Beach-Melina Johnsen vært ivrige på redigeringen.

God kveld Norge har vært i kontakt med damene det gjelder, men det er kun Dahl og Johnsen som ønsker å kommentere.

– Kjære Mads Hansen, hør her. Nei, jeg har ikke redigert midjen min tunnere. Det eneste jeg har redigert er dette ansiktet. Plastikk!, sier Ex on the Beach-deltakeren i en video til God kveld Norge.

– Må ha såpass selvironi

Hansen forteller at han ikke sitter med loope og ser gjennom alle blogger og Instagramprofiler, men at han får det tilsendt fra andre.

– Jeg vil ikke beskylde noen for å ha gjort det hvis det ikke er tilfelle, men hvis det er noen helt åpenbare tilfeller så mener jeg at det må kunne gå an. Man må ha såpass selvironi at blie man avslørt på noe sånt, så må man ta den uten å gå tilbake i skyttergraven, hevder han.

Hansen får støtte av Forbrukertilsynet som nå vurderer å inkludere retusjering i sine etiske retningslinjer mot kroppspress.

– Utover markedsføringsloven så er det både trist, unødvendig og litt urovekkende at denne typen bilder skal retusjeres, sier Forbrukertilsynets direktør Elisabeth Lier Haugseth.