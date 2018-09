Vi har sett første akt i et drama – som på langt nær er over

Sjelden har så mange tårer dekket gulvet i Senatet. Høyesterettskandidaten Brett Kavanaugh gråt de fleste av dem, i en høring som vil bli husket i flere tiår fremover.

Psykologiprofessoren Christine Blasey Fords vil huskes for hennes detaljerte beskrivelse av et voldtektsforsøk, fulgt av erklæringen «I am no one’s pawn».

Brett Kavanaughs påstand om at høringsprosessen har blitt «a national disgrace» vil stå igjen som et høydepunkt. Det vil også hans krasse anklage mot demokratene: «You have replaced ‘advice and consent’ with ‘search and destroy’.»

Det var Christine Blasey Ford, kvinnen som har anklaget Kavanaugh for voldtekstforsøk mens de gikk på videregående, som åpnet gårsdagens høring med sitt vitnemål. Blasey Ford la ikke skjul på at hun var livredd. I likhet med Kavanaugh og hans nærmeste, har også hun og familien mottatt flere drapstrusler den siste tiden.

Høyesterettsnominasjoner får frem det verste i amerikansk politikk.

I høringen fortalte professor Blasey Ford detaljert om hvordan hun på en fest i 1982, ble dyttet inn i et rom og hørte at døren ble låst bak seg. Ifølge Blasey Ford var det Brett Kavanaugh og hans venn Mark Judge som befant seg i rommet. Begge var svært fulle.

I sin forklaring sa Blasey Ford at det var Kavanaugh som forsøkte å forgripe seg på henne den dagen. Han holdt henne over munnen, og hun fryktet at han kom til å kvele henne ved et uhell. Hun klarte til slutt å komme seg løs, og rømme. Blasey Ford har båret på historien i flere tiår. Hun fortalte den først til sin mann i en parterapitime i 2012 da hun måtte forklare hvorfor hun insisterte på å ha to inngangsdører til deres nye hjem: Hun måtte vite at hun alltid hadde en rømningsvei.

Blasey Ford fremsto troverdig. Kavanaugh var på sin side indignert, men detaljert. Den tårevåte dommerkandidaten fortalte hvordan han, selv som tenåring, alltid førte en kalender om hvor han var, og med hvem. Han hadde god oversikt over hva han drev med den aktuelle sommeren. Han tviholdt på at han ikke var i huset da hendelsen fant sted, men var forsiktig med å ikke så tvil om at Blasey Ford hadde blitt angrepet av noen andre.

Den ene personen som sitter med svaret er Kavanaughs tidligere kompis, Mark Judge. Han har ikke blitt bedt om å vitne i Senatet, og har også sagt at han ikke husker episoden.