Aktor Vibeke Gjøslien Martins holdt sin avslutningsprosedyre i Larvik tingrett fredag.



Hun la i retten fredag vekt på at den 21-åringen ønsket å ta sitt eget liv, at han kjørte så fort at bilen veltet og at han svingte inn mot den møtende bilen, skriver Aftenposten.

Mannen er tiltalt for forsettlig drap, grov kroppsskade og promillekjøring. Han hadde en promille på 1,32 da ulykken skjedde.

Det var ved 4.30-tiden natt til første nyttårsdag at 21-åringen ifølge tiltalen med vilje krysset en sperring på E18 mellom Larvik og Langangen og kjørte rundt tre kilometer i feil kjøreretning før han kolliderte med en annen bil.



47 år gamle Azad Hamam døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ifølge tiltalen fikk alvorlige og livstruende skader.

– Denne saken dreier seg om sannsynlighetsforsett. Om tiltalte burde ha skjønt at noen mest sannsynlig kunne dø eller bli betydelig skadd når han kjørte på E18 mot kjøreretningen, sa aktor i sin prosedyre.

Martins mener at tiltaltes personlige forhold ikke bør føre til reduksjon i straffen. Samtidig mener hun at 21-åringen bør tape førerretten for alltid.

NTB