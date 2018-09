– Helt vanlig oppførsel fra 17-18-åringer

Torsdag kveld skrev Frp-politiker Carl I. Hagen et Facebook-innlegg om høringen av dommer Brett Kavanaugh.

Dommeren er anklaget av Christine Blasey Ford for et angivelig seksuelt overgrep som skal ha funnet sted tidlig på 80-tallet.

I innlegget skriver Frp-politikeren blant annet at Kavanaugh anklages for noe som var helt vanlig oppførsel for heterofile 17- og 18-åringer på 80-tallet.

Det skaper sterke reaksjoner.

– Det er horribelt at en så sentral politiker kan uttale seg sånn. Dette er oppførsel som er tvang mot et annet menneske og frihetsberøvelse, sier Ap-politiker, Line Oma, som var blant kvinnene som varslet om Trond Giske, til TV 2.

– Det er vanlig

Carl I. Hagen sier til TV 2 at han mener det er mistenkelig at anklagene dukker opp nå, og at de angivelige opplevelsene til Blasey er noe de fleste har opplevd.

– Dette er en dommer som har vært føderal dommer i 12 år, og han har vært på fester som alle andre. Når 17-18-åringer er på fest er det vanlig at gutter prøver seg på jenter, og kanskje knuffer de litt, sier Hagen til TV 2.

Frp-politikeren benekter ikke at Blaseys forklaring kan være riktig, men tror alle har opplevd å bli sjekket opp på fest som tenåring. Han understreker han reagerer mest på at dette blir tatt opp 36 år etter hendelsen angivelig fant sted.

– Å straffe en 53 år gammel familiefar for noe han eventuelt gjorde for 36 år siden er urimelig. At en ubehagelig eller dum oppførsel som 17-åring skal hindre han i å få en jobb er meningsløst, mener Hagen.

– Man skulle tro dette skjedde for to år siden. Mistanken om at det ligger partipolitiske motiver bak dette ligger selvsagt der.

– Lever i steinalderen

Videre i innlegget skriver Hagen at det er sprøtt at disse anklagene skal kunne diskvalifisere Kavanaugh fra en post nå. Anklagene innebærer overgrep, trakassering og dødstrusler.

– Jeg syns det er synd å sende slike signaler, og jeg håper han er alene om å mene det. Jeg tror de fleste tenåringer vet at dette ikke er greit, sier Oma, og legger til:

VARSLER: Line Oma er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix

– Hvis han mener dette lever han fortsatt i steinalderen.

Line Oma var én av flere kvinner som stod fram om seksuelle misbruk og upassende oppførsel fra Ap-politiker Trond Giske. Hun var den eneste som stod fram i offentligheten med navn og bilde.

– Om kvinnen som anklager Kavanaugh snakker sant eller ikke, så må det være utrolig tøft å fortelle både USA og verden om dette. All ære til henne som tør det, sier Oma.