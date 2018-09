Semifinalene i cupen ble trukket fredag formiddag, og det er duket for følgende oppgjør:

Rosenborg-Start

Strømsgodset-Lillestrøm

– Må krige mot oddsen

Dermed blir Starts vei mot klubbens første cupfinale meget tøff. Et borteoppgjør mot elleve ganger cupmester Rosenborg blir et høyt hinder å komme seg over.

– Jeg hadde bare ventet på dette. Det måtte jo bare skje, sier den blide sørlendingen og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Sjansene for å ta seg til finale er små for Start. Det sier seg selv. Rosenborg er det klart beste laget i Norge selv om Brann har gitt dem kamp i år. RBK på et fullsatt Lerkendal er det verste du kan trekke. Faktum er at dette er en gigantisk nedtur. Man hadde håp om hjemmekamp og et fullsatt Sør Arena. Hadde man for eksempel fått Lillestrøm hjemme, ville man vært favoritter. Nå ender man opp med å være kjempeunderdog.

Kjetil Rekdal har fått fart på Start de siste ukene med seier i cupkvartfinalen og sju poeng av ni mulige i Eliteserien. I likhet med Mathisen er han skuffet over trekningen, men sier til klubbens Facebook-side at han ikke gir opp håpet.

– Det er tøft, men ikke umulig. Det er ikke mer enn to dager siden Barcelona tapte for Leganés, og det er større forskjell på de to lagene enn Rosenborg og Start. Det er klart det er tøft. Det er synd at vi ikke får hjemmekamp. Vi får krige mot oddsen, sier Rekdal.

Tror på Godset

Regjerende mester Lillestrøm tok seg av Bryne i kvartfinalen og skal nå ta turen til Strømsgodset, som til tross for bunnstrid i Eliteserien slo ut FK Haugesund i kvartfinalen.

– Jeg tror Godset tar det. De fikk en seier i går, og jeg tror de kommer til å være i bedre form om én måned enn nå. De kan ikke fortsette å prestere som de har gjort i Eliteserien. De har et godt lag med solide spillere, så jeg har vondt for å se dem prestere på det nivået når semifinalen kommer, sier Mathisen.

Strømsgodset-Lillestrøm spilles onsdag 31. oktober, mens Start møter Rosenborg 1. november.