Er du én av mange tusen nordmenn som jevnlig titter innom boligannonsene på Finn.no? Da vil du fra og med mandag oppdage at de ikke ser ut som før.

Boligannonsene blir endret fra etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN.

Målet er at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen.

– Forbrukertilsynet gav oss tilbakemelding på at annonsene noen ganger kan virke som at inneholder komplett informasjon, uten at de faktisk gjør det, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer til TV 2.

Forbrukertilsynet har også påpekt at det tidvis er ubalansert tekst i boligannonsene som er i strid med markedsføringsloven.

Ambisjonen er at den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk om eiendommen er interessant, samtidig som det skal være tydelig hvor man finner komplett informasjon om boligen.

– Det vil bli ryddigere og mer oversiktlig. Det vil gjøre det enklere og tryggere for boligkjøpere å søke opp informasjon de er interessert i før de legger inn et bud, sier Dreyer til TV 2.

Skille mellom annonse og salgsoppgave

Dreyer sier at de vet, med bakgrunn i undersøkelser som blant andre Forbrukerrådet har utført, at for få setter seg grundig inn i salgsoppgaven.

De viktigste endringene: • FINN-annonsen får en begrenset tekstdel med balansert informasjon om boligen.

• Lengden på overskriften reduseres.

• Tydelig tekst som informerer om at annonsen ikke er komplett.

• Tydelig link til komplett informasjon på eiendomsmeglingsforetakets hjemmeside.

• Interessenter skal kunne lese komplett digital salgsoppgave uten å legge igjen kontaktinformasjon. Hvis salgsoppgaven i tillegg skal kunne lastes ned/sendes så har foretakene mulighet for å kreve kontaktinformasjon.

– Et tydeligere skille mellom annonse og den juridisk bindende informasjonen i salgsoppgaven er et av flere tiltak for å bidra til en enda tryggere bolighandel i Norge, skriver Dreyer i en pressemelding.

Salgsdirektør Johan Fredrik Høvås for FINN eiendom sier i pressemeldingen at informasjonen fra FINN-annonsen skal gi boligkjøper et grunnlag for å vurdere om man vil gå på boligvisning eller ikke.

– Vi vet at boligkjøper i snitt ser på 364 boliger før de kjøper, og vi ønsker ikke å bidra til at interessenter drar på feil visning basert på manglende relevant informasjon i annonsen, sier Høvås.

Samtidig understreker Høvås at det skal være enkelt å finne utfyllende informasjon.

– Gjennom eiendomsmeglernes boligannonser på FINN skal det komme tydelig frem at annonsen ikke er komplett, og både vi og eiendomsmeglingsforetakene har lagt til rette for at salgsoppgaven er lett tilgjengelig.

Tryggere bolighandel

– For å gjøre opplevelsen god for forbrukeren vil man finne komplett informasjon om boligen som selges bare et klikk unna fra annonsen til eiendomsmeglerforetakenes hjemmeside, sier Dreyer til TV 2.

Dreyer forteller at det også legges opp til at forbrukeren kan få tilgang til all informasjon om boligen som selges, uten å måtte legge sin personlige kontaktinformasjon.

– Likevel kan man også velge og registrere seg slik at man blir oppdatert, sier Dreyer.

