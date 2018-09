Mange husker kanskje Martin Heede fra rollen som Christian Torp i Hotel Cæsar.

Andre kjenner han kanskje som idrettsutøver. Han er nemlig 15 ganger Norgesmester i karate, fitness og cheerleading. Han har også en del Europa-titler.

Nå vil 27-åringen prøve å vinne pro-klassen i Arnold Classic i Barcelona, med den tidligere guvernøren og filmstjernen på første rad.

Finansiering

Om han stikker av gårde med nok en pokal til peishylla, blir han også litt rikere.

– Vinneren får vel rundt 5.000 dollar. Det er store greier dette. I fjor var det 150.000 personer inne på arenaen og opp mot 10.000 som ser på vår disiplin, forklarer den sympatiske muskelbunten til TV 2.

Han reiser sammen med norske Dennis Johansen som har høyere ranking enn ham. Johansen har hatt topplasseringer rundt om i Europa hele sesongen, noe som har resultert i at både hotell og reise blir dekket for hans del.

– Om jeg vinner denne helga begynner det å hope seg opp. Da kan jeg også få dekket de samme tingene som Dennis, jeg kan fokusere mer på treningen og vinne VM, som er mitt mål, der premien er 20.000 dollar.

Under kan du se Johansens video fra fjorårets show.

Krever mer enn folk tror

Heede har en fulltidsjobb. Når han er ferdig på arbeidsplassen, er det rett til trening.

– Resten av dagen går egentlig til fitness. Jeg må finne en balanse på trening, spising og søvn. Det går utover det sosiale også. Hvis jeg er i familieselskap må jeg ta med egen matpakke. Det er klart at man kunne tilatt seg å spise mammas middag en gang i ny og ned, men det blir en prinsippsak. Tar du alltid en liten snarvei, kommer du ikke dit du vil. Det gjelder alt, sier Heede.

Nettopp denne holdningen har vært grunnen til at han profilerer idrett uten dop.

TILSKUER: Schwarzenegger vil både være i publikum og på scenen for å heie frem deltagerne. Foto: AP Photo/Jay LaPrete

– I Norge er det dopingtester før hver konkurranse, slik er det ikke i alle land. Det er klart at det er vanskelig å slå de landene der de ikke har samme holdning til dop, men det gjør det ekstra gøy å vinne når du har gjort det ordentlig. Jeg har lyst til å vise folk at man kan få et bra resultat ved å jobbe hardt over tid, forklarer han.

I klassen Heede konkurrerer i telles også sceneshow, hår, ansikt og andre estetiske faktorer.

– Derfor kan faktisk de som bruker dop tape litt. De får ofte uren hud, og det trekker ned når man deltar i vår gruppe, som er «mens physique». Det vil si det motsatte av bikini-fitness for kvinner.



Instagram-kjendis

Heede har bøttevis med både norske og internasjonale fans.

På sin instagram med over 40.000 følgere deler han videoer fra sin treningshverdag.

Tidligere har han skapt overskrifter i både inn- og utland på grunn av sine spektakulære stunts på trening.