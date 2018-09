Disse fire kan avgjøre Kavanaughs skjebne

Torsdag var verden vitne til en ekstraordinær konsekvens at det som kan beskrives som «verdens tøffeste jobbintervju».

Brett Kavnanaugh (53) er president Donald Trumps kandidat til å bli USAs neste høyestrettsdommer. Kavanaugh er konservativ, og kontroversiell blant mange som er opptatt av fri abort, homofiles rettigheter, og motstandere av dødsstraff.

Demokratene i USA ønsker ikke Kavanaugh inn i Høyesterett. Han vil komme i en viktig vippeposisjon i gruppen av ni høyesterettighetsdommere i USA.

Etter tøffe høringsrunder, der Kavanaugh ble utspurt om mange politisk sensitive tema, så det ut som han ville få stillingen - ettersom republikanerne har flertall i det amerikanske Senatet.

Men for elleve dager siden dukket det opp anklager om at Kavanaugh hadde forgrepet seg på en jevnaldret i ungdomstiden.

Gråt og raseri

Det hele eskalerte til en åpen høring med følelsesladde vitnemål torsdag. Der hevdet psykologiprofessor Christine Blasey Ford, under ed, at hun var 100 prosent sikker på at det var Kavanaugh som sperret henne inne på et soverom og forsøkte å dra av henne klærne under en fest i 1982.

– Da jeg forsøkte å skrike holdt han for munnen min så jeg ikke fikk puste. Jeg trodde han skulle voldta meg, og jeg var redd han kom til å drepe meg ved et uhell, sa Ford, som sa hendelsen hadde satt dype mentale spor.

Kavanaugh kom med et like følelsesladd vitne mål. Han kjempet rasende, og til tider gråtkvalt, for sitt yrkesmessige navn og ære, og avviste alle påstander kategorisk.

– Jeg har aldri forgrepet meg på noen kvinne, hevdet han rasende, og ramset opp bakvaskelser og rykter han mener Demokratene har spredd om ham siden han ble nominert.

Saken er ikke etterforsket, og det finnes ikke bevis for hva som faktisk skjedde sommeren 1998. Det hele står og faller på troverdighet, og om anklagene er så alvorlige at det gjør Kavanaugh uskikket som høyesterettighetsdommer.

Få tviler på Fords vitnemål. Hun er en særdeles troverdig kvinne. Republikanerne som nå må bestemme seg for om de fremdeles har tiltro til Kavanaugh som høyestrettighetsdommer, har en tøff jobb foran seg. Og de her verdens øyne rettet mot seg.

De avgjørende stemmene

I Senatet må alle demokrater og minst to republikanere gå mot Kavanaughs kandidatur for å stoppe utnevningen.

Det knyttes spesielt spenning til tre republikanske senatorer. Først og fremst Susan Collins fra Maine, og Lisa Murkowski fra Alaska. De har vært opptatt av å høre Fords side av saken før de tar stilling til presidentens nominasjon.