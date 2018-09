Giggs, Scholes og Cantona vrakes når legenden tar ut tidenes Manchester United-lag

Se ​West Ham-Manchester United på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium lørdag fra 12.45!

I forbindelse med sitt besøk i TV 2s Premier League-studio lørdag, skal den tidligere Manchester United-kapteinen Bryan Robson lansere sitt forslag til «tidenes Manchester United-ellever».

Mannen som spilte for de røde djevlene mellom 1981 og 1994, er selv ofte blant kandidatene når slike varianter plukkes ut.

FORELØPIG SISTE: De tidligere Manchester United-kapteinene Steve Bruce og Bryan Robson bar ut troféet som skulle gis ut da de røde djevlene vant ligaen sist, i 2013. Foto: Jon Super/AP Photo

Nå har «Captain Marvel» selv fått velge fritt fra storklubbens ærverdige historie, og har falt ned på en ellever som kanskje vil overraske noen.

Naturlig nok må noen store stjerner glimre med sine fravær når slike varianter presenteres, men at Robson ikke finner plass til stjerner som Paul Scholes, Ryan Giggs eller Eric Cantona må uansett sies å være overraskende.

Her er Robsons ellever:

Keeper:

Peter Schmeichel

Forsvar:

Denis Irwin

Duncan Edwards

Jaap Stam

Tony Dunne

Midtbane:

Cristiano Ronaldo

Bobby Charlton

Roy Keane

George Best

Angrep:

Denis Law

Wayne Rooney

Ser på lørdagens kamp som en mulighet til å kappe inn forsprang

Robson jobber i dag som klubbambassadør for Manchester United, og i et intervju gjort med TV 2 tidligere denne uken avslører han at han fremdeles har tro på at de røde djevlene kan henge med helt i toppen av Premier League denne sesongen.

– De tre siste tre bortekampene har vært gode prestasjoner, og mye mer i den gaten vi kan forvente. Det kommer til å bli veldig interessant mot West Ham. Det er en tøff bortekamp, men i og med at prestasjonene har vært bedre de siste bortekampene, så kan det bli spennende. Samtidig vet vi at Chelsea og Liverpool spiller mot hverandre, og der vil i hvert fall ett av lagene avgi poeng, sa Robson forut for den sjuende runden.

Chelsea og Liverpool møtes nemlig internt på Stamford Bridge, mens Manchester United - i øyeblikket henholdsvis seks og åtte poeng bak de to lagene - spiller borte mot West Ham i tidligkampen lørdag.