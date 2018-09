Landskampene ryker for Meling

Det opplyser Rosenborg på sine hjemmesider.

Undersøkelser etter kampen mot Vålerenga viste at Birger Meling har pådratt seg en liten strekk.

– De foreløpige prognosene tilsier at han vil være ute i 3-4 uker, sier medisinsk koordinator Haakon Schwabe til RBK.no.

Skaden betyr at Meling går glipp av kampene mot Slovenia og Bulgaria i Nations League.

– En spiller vi har bruk for

Det er dårlige nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Dette er en klar svekkelse for Norge. Han har vært i veldig bra slag både for Rosenborg og Norge over lang tid, og han har vært en av Lagerbäcks viktigste menn. Meling har en utrolig evne til å komme på sine offensive løp, og særlig nå i to hjemmekamper hadde vi hatt god bruk for nettopp de ferdighetene. Han er en spiller som nesten kunne spilt i hvilken som helst posisjon, fordi han er såpass smart, har såpass bra pasningsfot og også har god nok fart internasjonalt, påpeker TV 2-ekspert Jesper Mathisen overfor TV 2 Sporten.

– En svekkelse

Håvard Nordtveit er suspendert og kan ikke spille kampen, mens Celtic-proffen Kristoffer Ajer er ute med skade i opptil seks uker.

Det beyr at Norge må erstatte tre av fire spillere i forsvarsrekken til de kommende Nations League-kampene mot Bulgaria og Slovenia.

– Lagerbäck er veldig lite glad i å rotere for mye når han har funnet noe som fungerer, så det er ingen tvil om at dette ikke bare er en svekkelse fordi Meling er en veldig god venstreback, men også fordi Lagerbäck nå må spille inn en helt ny backrekke. De har fremdeles god dekning med de erstatterne som ser ut til å komme inn nå, men det skal ikke komme flere skader nå. Da blir vi markant svekket, mener Mathisen, som krysser fingrene for at ikke flere spillere i de bakre rekker pådrar seg skader.

– I midtforsvaret fungerer det med erstatterne i Reginiussen og Rosted, men hvis en av de to også skulle bli skadet, er jeg usikker på hvem han skal sette inn. På venstrebacken vil jeg tippe at han nå går for Martin Linnes, og da får vi en spiller med mye av de samme ferdighetene som Meling, men en som er høyrebent. Det er aldri optimalt, for selv om han også kan bruke venstre, så vil han oftere gå innover i banen for å bruke venstre. Det er aldri optimalt å spille med to høyrebente backer, poengterer TV 2-eksperten.