– I løpet av de seneste månedene har jeg brukt det meste av min energi på å treffe en idrettsutøvers kanskje viktigste beslutning: Fortsette karrieren eller si «takk for meg»? Det føles derfor som en lettelse å si at inneværende sesong blir min siste.

– Evig takknemlig

Det skriver håndballkeeper Ole Erevik (37) i et følelsesladet innlegg på Facebook. Håndballkeeperen gir seg dermed i den danske klubben GOG etter sesongen og legger lokk på karrieren.

– Håndballen har gitt meg uforglemmelige opplevelser som jeg er evig takknemlig for, privilegiet av å ha spilt med tidligere, nåværende og kommende verdensstjerner og, ikke minst, mengder av vennskap. Det er likevel på tide å finne frem nye ark og tegnestifter f.o.m. høsten 2019, skriver Erevik.

– Beslutningen kommer nok til å by på noen emosjonelle øyeblikk, men jeg vil forsøke å nyte de siste månedene med klister mellom fingrene, ikledd illeluktende treningstøy og susp. Avskjedsklemmene venter vi litt med.

Erevik står bokført med 184 landskamper med flagget på brystet og opererte i en lang periode som reserve bak Steinar Ege. Han ga seg på landslaget etter å ha tatt sølv i VM i Frankrike i det som var hans tiende mesterskap i fjor.

– Det er aldri noe hyggelig å miste noen av de gamle, og Ole er en av de store. Han er en av de gode gutta. Det kommer til å bli et savn. Han har vært med hele veien og på akkurat den samme reisen som det jeg har. Jeg tar av meg hatten for det Ole har prestert. Han har en lang og veldig god landslagskarriere bak seg, sa landslagskaptein Bjarte Myrhol da Erevik bekreftet at han la opp på landslaget.

SØLVJUBEL: Ole Erevik (midten) tok sølv sammen med de norske håndballgutta i VM i 2017. Foto: Thomas Samson

Hylles av Hykkerud

På klubbnivå fikk Erevik sin debut i den norske eliteserien for Stavanger Håndball. Derfra gikk veien videre til proffspill i Spania og Ademar León i 2004 hvor han ble lagkamerat med blant andre Kristian Kjelling og Stian Vatne.

Erevik spilte også for Club Deportivo Bidasoa i Spania, før rogalendingen reiste til tysk Bundesliga og Magdenburd Gladiators fra 2007 til 2008.

Året etter reiste Erevik til Danmark og KIF Kolding hvor han spilte i tre år, før Aalborg bestemte seg for å hente den norske landslagskeeperen.

Et toårig opphold i Pays d'Aix ble etterfulgt av en retur til dansk håndball og GOG. Der gir han seg nå etter inneværende sesong.

– En fantastisk keeper, en fantastisk lagspiller og et fantastisk menneske gir seg med håndball etter sesongen! Takk for alle kampene og flott stunder jeg fikk med deg på banen, Ole Erevik, skriver Joakim Hykkerud på Twitter.

Erevik er utdannet journalist og sier til Fyens.dk at han ikke utelukker at han knyttes til håndballen i fortsettelsen - selv om det ikke blir som hovedaktivitet.

– Det kan være at noen har brukt for mine erfaringer/ressurser som målmann, sier Erevik, som gleder seg til å prøve noe nytt i livet

– Det er ikke fordi jeg har noe nytt på gang. Men det er sånn at jeg har et hvit papir foran meg som jeg gjerne vil fylle med nye ting.