Forskere har oppdaget en ny dinosaur-art i Sør-Afrika.

Den planteetende dinosauren, som har fått navnet Ledumahadi mafube, er større enn noen andre kjente arter, med en vekt på rundt tolv tonn og en høyde på hele fire meter til hoftene.

Det historiske funnet kommer etter at det ble gravd frem et stort skjelett av en da ukjent dinosaur i 2012.

Den var dobbelt så stor som en stor afrikansk elefant, og var det største dyret på jordkloden da den levde for nesten 200 millioner år siden, skriver Wits-universitetet i Johannesburg.

Helt unik

Det er professor Jonah Choiniere fra Wits som har leder arbeidet. Han serverte det oppsiktsvekkende funnet i tidsskriftet Current Biology torsdag.

Ser man bort fra den enorme størrelsen, er det flere faktorer som gjør dinosauren helt unik.

– Det første som slo meg er den utrolig robuste beinbygningen. Det har lignende størrelse som de gigantiske Sauropod-dinosaurene (langhalser), men Ledumahadis bein er mye tykkere, sier student Blair McPhe, som deltok i forskningsprosjektet.

Et bilde fra utgravingen viser de store beinrestene. Foto: Wits University

Det var tykkelsne på beina som gjorde at forskerne kunne fastslå at giganten gikk på alle fire bein da den spradet rundt tidlig i jura-tiden.

Superkontinent?

Dinosauren er en nær slektning av gigantene som levde på samme tid i Argentina, noe som støtter ideen om at all kontinentene var samlet som en Pagea, et superkontinent bestående av hele jordas landmasse tidlig i jura-tiden.

– Det viser at de største dinosaurene kunne gå fra Buenos Aires til Johannesburg på den tiden, sier professor Choiniere ifølge CNN.