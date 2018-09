Elbiler selges over en lav sko i Norge, og har gjort det ganske lenge. BMW har vært med på den elektriske oppturen siden 2013, da de lanserte første generasjon av sitt bidrag i klassen: i3.

Den ble suksess fra dag én.

Siden har man ikke kommet med en ny generasjon av den kompakte elbiler, men i stedet gitt den stadige utbedringer underveis.

Først hadde den et 22,6 kWt batteri, så fikk den 33 kWt i 2016 – og nå lanserer BMW i3 med et enda større batteri. Den nye utgaven har en kapasitet på 42,2 kWt, og får dermed betydelig bedre rekkevidde enn dagens utgave.

To målemetoder

La oss aller først klare opp litt i utgangspunktet for måling av rekkevidde. I starten var det såkalt NEDC-testing som gjaldt, for å si noen om hvor langt elbilene kunne kjøre på én lading.

Denne metoden, som i stor grad baserer seg laboratorium-testing, viste seg raskt å gi en kunstig høy rekkevidde. Derfor har man startet med en ny målemetode – WLTP. Denne testen er mer krevende, og gir dermed en mer realistisk rekkevidde.

I 2013 var det NEDC som gjaldt, og da ble rekkevidden til i3 målt til 190 km. Med det nye batteriet i 2016, ble NEDC-rekkevidden satt til 300 km. Nå er det altså WLTP som gjelder. Og den sier at nye i3 skal klare 310 km.

På papiret ser altså ikke økningen så stor ut. Men det handler om å tilpasse seg nye målinger. BMW opplyser at om man skulle brukt den gamle NEDC-metoden på det største batteriet, ville rekkevidden vært 395 km.

Interiøret er i stor grad likt som før, men du får nye fargemuligheter i den nye utgaven.

Kun slått av USA

– Norge er verdens nest største marked for BMW i3, kun slått av USA. Nærmere 15 prosent av alle verdens BMW i3-modeller kjører med norske skilter, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos BMW Group Norge.

Marius Tegneby er kommunikasjonsdirektør hos BMW Group Norge

i3 har siden 2014 vært BMWs mestselgende modell i Norge. Over 17.000 i3-modeller ruller så langt på norske veier.

Dimensjonene til det nye batteriet er så godt som uendret, men energitettheten er nå høyere enn noen gang. Det nye batteriet på 42,2 kWt veier derfor kun 10 kilo mer enn det forrige batteriet på 33 kWt.

Batteriet lades opp til 80 prosent på 42 minutter gjennom DC-hurtiglading på 50 kW. Gjennom AC-lading på 11 kW tar tilsvarende lading 3,2 timer, og gjennom en vanlig stikkontakt er tiden rundt15 timer.

Batterigarantien er 8 år/160 000 km.

Nye fargevalg er også mulig på eksteriøret, samt at du kan få det sportslige S-designet også på en vanlig i3.

To versjoner

i3 lanseres i to versjoner, i3 120Ah og i3s 120Ah. Mens i3 kom i 2013, ble BMW i3s første gang lansert i 2017, som et enda mer sportslig alternativ for elektrisk kjøreglede.

Designmessig skiller den seg ut med særegne støtfangere, hjulbuer og andre designelementer i sort optikk. Sportsligheten understrekes av et understell som senker bilen 10 mm og den 40 mm bredere sporvidden på de 20" store hjulene.

Sammen med det nye batteriet, introduseres også nye eksteriør- og interiørfarger og nytt utstyr. LED-hovedlysene (standard) kan om ønskelig nå også leveres med adaptiv funksjon slik at fjernlyset tilpasser seg trafikk og omgivelser.

Nytt er også en egen sportspakke for BMW i3. Som tilvalg kan du få samme eksteriørdesign, sportsunderstell og felger som på BMW i3s.

Klar for bestilling

Nye BMW i3 120Ah har en startpris på kr 309.000 (+ frakt og levering). Det betyr en liten prisøkning sammenlignet med forrige batteriversjon, samtidig er det verdt å merke seg er at det norske standardutstyret også er oppgradert.

3-fase hurtiglading (11kW + DC 50 kW), som tidligere var en del av ekstrautstyrspakkene, er nå er en del av standardutstyret.

BMW i3s 120Ah har en startpris på kr 344.900 (+ frakt og levering).

Produksjonen av de nye BMW 120Ah-modellene starter i november, men de kan allerede nå bestilles hos norske BMW-forhandlere.

