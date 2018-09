Medarbeiderne i sporingsprosjektet Elgen i Finnmark jobber med å kartlegge bevegelsene til et titalls elger. Det gjør de ved hjelp av halsbånd med GPS.

Men da de så på elgkua ved kallenavn «1920», som har blitt fulgt i halvannet år, ble de bekymret.

– Posisjonen viste så lite bevegelse at vi fryktet at hun var død, forteller Rolf Rødven, biolog og prosjektmedarbeider i Elg i Finnmark.

Da de undersøkte elgkua nærmere fant de ut at hun egentlig hadde det veldig bra.

– Hun har rett og slett funnet sitt eget lille øyparadis, sier Rødven til TV 2.

Det var NRK som først omtalte saken.

Trives alene

Elgkua «1920» befinner seg på en liten sandholme som er mellom 300 og 400 meter lang.

SELFIE: Biolog Rolf Rødven og forsker i NINA Erling Johan Solberg sammen med elgkua «1920».

Rødven sier det er overraskende at hun ikke har beveget seg mer på halvannet år. Flere elger som også blir fulgt av sporingsprosjektet har vært innom holmen på besøk, men hun blir aldri med videre.

– Det er en holme hvor folk har vært for å bade, men hun bryr seg ikke om at de er der, forteller Rødven.

Han sier hun er en god kandidat til å bli landets lateste elg.

– Hun beveger seg likevel nok til å oppretteholde muskler og fordøyelse, sier Rødven til TV2.

En av de lateste

Elgen er ett nytt dyr i Finnmark i moderne tid, og prosjektet Elg i Finnmark jobber med å finne ut hvordan de beveger seg opp mot grensen til Arktis. Rødven forteller at de ser fire forskjellige trekk ved elgene i området.

– De aller fleste har ett sesongtrekk hvor de har ett sommerbeite og et vinterbeite som de trekker til. Andre har et trekk over flere år hvor de bruker lengre tid på å komme seg mellom de. Noen sprer seg fra sitt opprinnelige område og finner et nytt. Til slutt er det de som blir på et mindre område slik som elgkua «1920», forteller Rødven.

BEVEGELSESMØNSTER: Elgkua «1920» har beveget seg minimalt og holder seg i nærheten av holmen som er markert i midten på kartet.

Han sier hun er et av to dyr de har sett dette bevegelsesmønsteret på.

De hadde aldri sett så lite bevegelse hos en elg før.

Rødven forteller at lokalbefolkningen i Tana hjelper til med kartleggingen av dyrene.

– Folk sender bilder og videoer av dyrene så vi for god oversikt over hvordan dyrene har det, sier han.