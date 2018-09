Lokalavis: – Raiola står bak alt bråket

Lørdag: Se West Ham – Manchester United fra klokken 12.45

Den påståtte konflikten mellom Paul Pogba og José Mourinho fortsetter med uforminsket styrke.

Omtrent samtlige store sportsmedier i verden har gjennom hele uken viet store mengder spalteplass i sin dekning av den betente situasjonen mellom Manchester Uniteds manager og lagets stjernespiller.

Se videoen som satte fyr på Pogba-spekulasjonene øverst!

Nå kommer imidlertid lokalavisen Manchester Evening News – avisen som kanskje følger Manchester United tettest av samtlige medier – med nye opplysninger om saken.

På kommentatorplass skriver Samuel Luckhurst at superagenten Mino Raiola, som i tillegg til Pogba har stjerner som Zlatan Ibrahimovic og Mario Balotelli på sin klientliste, er mannen som står bak alt bråket.

FÅR SKYLDEN: Superagent Mino Raiola. Foto: Valery Hache

– Raiola er marionettmesteren som drar i Pogbas tråder. Idéen til Pogbas kritiske utspill i media kommer ikke fra franskmannen, men fra agenten, skriver han i sin bakgrunnskommentar om bråket.

Ifølge avisen skal det har vært et anspent forhold mellom Pogba og Mourinho i nesten ett år.

Luckhurst mener at Raiola i vinter brukte Pogba som en brikke i et spill med Manchester United.

– Har ikke tatt avstand

Da klubben viste interesse for Alexis Sánchez, skal Raiola ha svart med å tilby Paul Pogba til Manchester City. City-sjef Pep Guardiola har i tidligere intervjuer bekreftet at klubben ble tilbudt Pogba av Raiola i vinter.

Videre skriver Manchester Evening News at Raiola hele tiden jobbet for at Pogba skal forlate Old Trafford i januar.

I 2016 skal Pogba ha bestemt seg for å forlate Juventus til fordel for Real Madrid, men ifølge Manchester Evening News overtalte agenten midtbanestjernen til å gå til spansk fotball etter tre år i Manchester United.

– Raiola ser på sine klienter som familie, og Pogba har hatt flere anledninger til å ta avstand fra agentens oppførsel, både når det gjelder kontakten han tok med Manchester City og sine utspill mot United-direktør Ed Woodward på Twitter, skriver Samuel Luckhurst.