Voldsepisoden skjedde på Malakoff videregående skole i Moss i fjor høst.

Den kvinnelige eleven, som gikk i tredje klasse, forsøkte å ta med seg snø inn i skolebygningen. Den mannlige læreren oppdaget dette og ba henne la være. Da hun ikke hørte etter tok læreren tak i kvinnens arm.

Da saken nylig var oppe i Moss tingrett forklarte den nå 20 år gamle kvinnen at hun fikk panikk på grunn av tidligere erfaringer med voldelige episoder. Hun hevdet at hun ikke skjønte hva som skjedde og slo til læreren med nyttet neve i ansiktet.

Kvinnen hevdet at læreren dyttet henne og grep henne så hardt å armen at hun fikk blåmerker.

Det var Moss Avis som først skrev om dommen mot kvinnen, som ikke lenger er elev ved skolen.

Erkjente å ha slått læreren

Den mannlige læreren fortalte i retten at han fikk voldsomme smerter av slaget. Han ble påført fem brudd i ansiktet og var sykemeldt i en måned etter å ha blitt operert for skadene.

I retten forklarte mannen at han fortsatt er nummen i deler av ansiktet.

Kvinnen erkjente straffskyld for å ha slått læreren med knyttet hånd i ansiktet slik at han ble påført brudd i øyehulen, kjevehulen og kinnbeinet.

Hun ble i Moss tingrett funnet skyldig i grov kroppsskade og for å ha brukt vold for å hindre læreren i å utføre jobben sin.

Den 20 år gamle kvinnen ble dømt til seks måneders fengsel og må betale 50.000 kroner i erstatning til læreren.

– Dommen vil bli anket, opplyser kvinnens forsvarer, Sille Margrethe Heidar, til Moss Avis.

– Glad for å bli trodd

Den fornærmede læreren sier at han, på vegne av lærerstanden, er prinsipielt fornøyd med dommen.

– Jeg er glad for at min versjon av det som hendte ble trodd av retten. Jeg gjorde det som bør være en helt normal handling for en lærer, sier han.

I dommen trekkes det blant annet fram at lærere er gitt et særskilt vern etter straffeloven for å ha trygghet på jobb, og det at skaden ble påført en lærer på jobb taler i skjerpende retning.

– Det er også skjerpende at slaget fremstår som uprovosert og dermed ansees som grov kroppsskade. I formildende retning bemerkes at eleven delvis har tilstått straffskyld, står det å lese i dommen.

Hver tidende lærer utsatt for vold

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at mer enn hver tiende lærer i den videregående skole opplevde å bli utsatt for vold eller trusler i løpet av 2017.

Hovedtillitsvalgt Rune Karlsen i Utdanningsforbundet i Østfold fylkeskommune er fornøyd med dommen i Moss tingrett.

– Det er mange lærere som blir utsatt for vold og trakassering i jobben sin, og ofte biter de det i seg. Jeg syns det er viktig at man understreker alvoret i en sånn situasjon, sier Karlsen.

​