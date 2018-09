Flyet tilhører Air Niugini, som er det statlige flyselskapet i Papua Ny Guinea. Ifølge selskapet skjedde ulykken under landing.

– Flyet landet før rullebanen på Chuuk Island i Mikronesia i morges, heter det i en uttalelse fra selskapet ifølge ABC News.

– Air Niugini kan bekrefte at alle om bord ble evakuert. Selskapet har fullt fokus på å ivareta sikkerheten og de umiddelbare behovene til passasjerer og mannskap, heter det videre i meldingen.

Bilder fra stedet viser at passasjerflyet holdt seg flytende etter ulykken og at et stort antall småbåter hjalp til i redningsaksjonen. Boeing-maskinen skal etter hvert ha sunket.

35 passasjerer og et mannskap på 12 skal ha vært om bord da ulykken skjedde. Etterforskere fra Papua Ny Guinea skal reise til Mikronesia for å granske ulykken, skriver Express.