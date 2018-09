Presidenten har talt – kvinnen lyver

President Donald Trump forhåndsvarslet at han ville lytte til Christine Blasey Fords forklaring for Senatets justiskomite. Først da ville han ta avgjørelsen om dommer Brett Kavanaughs nominasjon skulle trekkes tilbake eller ikke.

Bare minutter etter at den flere timer lange høringen var over, kom konklusjonen fra USAs president. Han tror ikke på Ford, men på mannen som er beskyldt for overgrep.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. september 2018

Grab them by the....

Dette er et felt presidenten kjenner godt. Selv har han blitt beskyldt for en rekke tilfeller av seksuell trakassering. Han har sågar skrytt av hvor lett det er å ta seg til rette når man er kjent – «Grab them by the Pussy!» Hvorfor skulle Trump tro gi den som hevder å være et offer rett?

I det lengste hadde Christine Blasey Ford håpet å slippe ydmykelsen ved å sitte foran en hel nasjon, ja en hel verden, og fortelle hvordan hun har slitt med følgende av overgrepet hun beskylder Kavanaugh for å ha begått mot henne en sommerkveld i 1982 – da hun var 15 år gammel. Når Brett Kavanaugh er i ferd med å få en dommerstilling i Høyesterett, følte hun ikke lenger at hun hadde et valg. Hun måtte fortelle om Kavanaughs svake karakter.

Drapstrusler

Nå lever hun og familien i skjul, med væpnet politibeskyttelse. Drapstruslene har strømmet inn fra folk som ønsker at president Donald Trump skal lykkes.

Svært nervøs, og med skjelvende stemme. Til tider gråtende og med stor troverdighet, fortalte Christine Ford om en kveld som endret livet hennes. En kveld der den to år eldre Brett Kavanaugh sammen med en venn tvang henne inn på et rom. Der skal den unge mannen seg tafsende over henne, mens han holdt en hånd over Fords munn slik at hun ikke fikk tilkalt hjelp. Kavanaughs venn var et flirende vitne til overgrepet, som hun fortalte om med stor troverdighet.

USA-korrespondent Fredrik Græsvik Foto: Ruud, Vidar

Gråtkvalt

Så var det en gråtkvalt Brett Kavanaugh som satte seg foran justiskomiteen. Påstandene om at han hadde en mørk fortid som overgriper hadde ødelagt livet hans, fortalte han. Republikanerne i justiskomiteen var svært forståelsesfulle. De beklaget de voldsomme påkjenningene den nominerte og hans familie var påført.

Den republikanske senatoren Ted Cruz fra Texas hevdet at både Kavanaugh og Ford var blitt elendig behandlet av demokratene og mediene, før han gjorde det klart at han trodde at Ford løy. Cruz’ partifelle Lindsay Graham fra Nord-Carolina raste enda hardere mot demokratene, og hevdet at de hadde satt i gang et helvete. Før også han påstod at han hadde den største sympati med kvinnen som hevder seg utsatt for et overgrep som har merket henne for livet. Også han gjorde det klart at han ikke tror henne.