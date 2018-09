Flyet skal ifølge det japanske kringastingsselskapet NKH ha befunnet seg over Stillehavet, cirka 100 kilometer øst for Fukushima, da det forsvant fra radaren torsdag ettermiddag.

Ministerråd Tord Tukun ved den norske ambassaden i Tokyo bekrefter informasjonen til TV 2.

– Vi fikk inn melding om hendelsen i går kveld, omtrent samtidig som at NHK begynte å rapportere om det.

Det var VG som først omtalte saken.

Ifølge den japanske statskringkasteren NHK befant småflyet seg over Stillehavet, cirka 100 kilometer øst for Fukushima, da det forsvant fra radaren torsdag ettermiddag. Det skal ikke ha kommet et nødvarsel fra flyet før det forsvant.

Ifølge det japanske kringkastingsselskapet NHK søker nå kystvakten og kystforsvaret etter flyet. De skal ikke ha mottatt nødsignal fra flyet.

Ministerråd Tukun kan ikke svare på om nordmannens pårørende er varslet og henviser til Utenriksdepartementet (UD).

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD ønsket ikke å kommentere saken overfor NTB natt til fredag