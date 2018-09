Broen ble torsdag stengt for all trafikk etter at entreprenører for Statens vegvesen oppdaget at den var nær å svikte, skriver avisen.

– De oppdaget at de store nedbørsmengdene de siste dagene har gjort så stor skade på brofundamentet at det er en fare for at den kan kollapse, sier trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen.

I 15.30-tiden ble broen stengt for de tyngste kjøretøyene. Men kun tre timer senere måtte den stenges for all trafikk da det ble oppdaget at den siger.

– Vi gjør en forløpende vurdering om hva som skal gjøres. En av tingene er å få på plass en midlertidig bro. Når det begynner å lysne igjen vil arbeidet gå i gang, sier Amundsen.

I mellomtiden er det omkjøring via fylkesvei 48 og 49.

(©NTB)