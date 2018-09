Jakob Ingebrigtsen ler av sin svenske rival

Gjert Ingebrigtsen mener dette er historisk.

– At to nordmenn kjemper om å bli årets utøver er jo smått fantastisk. Men jeg tror faktisk ikke at det betyr så veldig mye innerst inne for Jakob å vinne en slik pris. Det eneste han tenker på er å bli best i verden, sier Gjert i kjent stil.

Hoppet stav i hagen

Hos Skavlan forteller Duplantis om oppveksten i USA, med to foreldre som var stavhoppere.

– Min far hadde laget et eget treningsanlegg for stavhopp i bakgården, og jeg brukte det hele tiden. Jeg har utviklet en veldig god teknikk. Kombinert med gode gener fra foreldrene mine, har det gitt meg unike forutsetninger som atlet, forteller han.

– Men jeg hopper ikke lenger i bakgården vår i dag. Naboene bor litt tett på, så de vil nok ikke at jeg skal lande i hagen deres, ler han.

Duplantis har nemlig tatt store steg de siste seongene, og vant i sommer tidenes jevneste finale i EM. Der slo han sin egen personlige rekord med 12 centimeter da han gikk over 6.05. Men han drømmer i likhet med Ingebrigtsen om enda større bragder.

– Å ta verdensrekorden har vært en drøm. Jeg tror jeg kan hoppe 6,20, sier han til Skavlan.