Norsk skistjerne hacket på Instagram

Emil Iversen la torsdag kveld ut en oppdatering på sin Instagram-konto, der han opplyste om at kompisens konto var blitt hacket.

På skjermdumpen viser det at kontoen har fått et nytt navn, og et nytt profilbilde, men alle bildene og de 68.000 følgerne tilhører Dyrhaug.

– Det viser jo bare hvor sårbart det systemet er. Det er ekstremt ubehagelig og kjedelig. Instagram er personlig og noe man har hatt i mange år, sier Dyrhaug til NRK.

I løpet av torsdag kveld har følgertallene sunket drastisk på kontoen, som også bare følger en person. Kontoen er også lukket.

Ironisk nok angir personen seg for å kjempe mot cyber-kriminalitet og at han er en ekspert på cyber-sikkerhet.

Dyrhaug forteller til NRK at han også er blitt forsøkt hacket på både Facebook og Twitter etter at han onsdag våknet til «uvanlig aktivitet fra Tyrkia». Nå har Dyrhaug anmeldt saken til politiet.

– Jeg måtte jo det. Det er jo ID-tyveri. Jeg snakket med politiet og de synes det var lurt å anmelde det, sier Dyrhaug.

Statskanalen skriver videre at vedkommende som har hacket kontoen til Dyrhaug, tidligere skal ha tatt kontroll over kontoen til Jakob Ingebrigtsen.