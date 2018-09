Rasende Kavanaugh: – Dette er en nasjonal skam!

– Jeg trodde han skulle voldta meg. Jeg forsøkte å skrike. Da la Brett hånden over munnen min. Det er det mest skremmende jeg har opplevd. Jeg trodde han skulle drepe meg ved et uhell, sa Blasey Ford.

Kavanaugh er Donald Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer i USA, og mye står og faller på dagens åpne høring i Senatets justiskomité.

Trump sa tidligere torsdag først at han mente anklagene mot Kavanaugh var svindel, før han åpnet for å trekke nominasjonen om han ble overbevist om at det var hold i anklagene.

Betent nominasjon

Nominasjonen av Kavanaugh har skapt om mulig enda mer fiendtlig miljø i amerikansk politikk.

Setet Kavanaugh er nominert til å fylle skal erstatte høyesterettsdommer Anthony Kennedy som var vippestemme i mange høyesterettsavgjørelser. De liberale i USA frykter Kavanaugh vil tippe styrkeforholdet, slik at det blir konservativt flertall i høyesterett.

Det foregår også demonstrasjoner utenfor Capitol Hill i Washington der utspørringen foregår. Kvinner og menn som støtter Blasey Ford samles og holder appeller for å protestere mot den potensielle innsettelsen av Brett Kavanaugh.

Demonstranter som protesterer mot nominasjonen av Brett Kavanaugh utenfor Capitol Hill i Washington. Foto: Chet Strange

Det har tidvis vært trykket stemning under høringen. Den høyest rangerte demokraten i komiteen, Dianne Feinstein, kritiserer republikanerne for forsøke å hastegjennomføre godkjenningen av Kavanaugh, og ikke innkalle andre som har kommet med anklager mot dommeren.

Totalt tre kvinner har de siste ukene anklaget Brett Kavanaugh for seksuelle overgrep.

Julie Swetnick sa i går via sin advokat at hun var vitne til at Kavanaugh befølte flere kvinner mot deres vilje da hun gikk på videregående på 80-tallet.Søndag sto også en annen kvinne, Deborah Ramirez (53), fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha blottet seg for henne og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84.

Justiskomiteens leder Chuck Grassley har kun invitert Blasey Ford til å vitne foran komiteen. Ford ønsket opprinnelig at FBI først skulle etterforske anklagen

Grassley svarte på kritikken, og mener komiteen har gjort nok for å tilstrekkelig belyse saken.

Blasey Ford prøvde også tilsynelatende å avlive anklagene om at hun er en brikke i et politisk spill.

– Jeg er et her på eget initiativ, og jeg er ikke en brikke i et spill, sa hun.

I november er det mellomvalg, og det er usikkert om republikanerne beholder flertallet i begge husene i kongressen.