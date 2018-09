Thorirs dilemma: – Det er ikke opp til oss, heldigvis

De norske håndballjentene åpnet EM-nedtellingen med 34-27-seier over Polen i Golden League torsdag



Kampen ble som ofte før for Norge tidlig på høsten: Varierende kvalitet på spill, kamptid for mange og mer tanker på trening enn resultat.

– Det er mange forbedringspunkter, men likevel mange gode ting å ta med seg, konkluderer landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV 2.

Et begrenset polsk lag ledet 14-13 like før pause. Det snudde til norsk 17-14 før lagene byttet side. Norge skjerpet seg såpass at polakkene ikke hadde mulighet til å henge skikkelig med resten av oppgjøret.

Sanna Solberg stor for kampens perle da hun avsluttet en kontring med å skru ballen via gulvet og i mål. I forkant hadde keeper Katrine Lunde holdt et polsk skudd i fast grep og kastet en lang pasning til Solberg.

Heidi Løke mener at det fortsatt er mye å gå på.

– Det bærer litt preg av at det er første kamp og det er lenge siden vi har spilt sammen. Vi pleier å ha stigning, sier hun til TV 2.

– Vi scoret 34 mål, det er jo veldig bra, selv om vi slurver fremover og gjør feil der også, fortsetter Løke.

– Ikke opp til oss, heldigvis

Når EM starter i desember kan det for første gang på mange år være uten Norge som gullfavoritt nummer én.

Sannsynligvis spiller ikke Nora Mørk (i opptrening etter alvorlig kneskade) det mesterskapet. Savnet av henne skal det mye til at Norge utligner fullt og helt.

Mørk har selv uttalt at hun håper å rekke mesterskapet, men Thorir Hergeirsson er tvilende. Tvillingsøsteren Thea håper definitivt at Nora Mørk er den som får rett, og at de får spille mesterskapet sammen.

– Det er en kjempestor drøm, sier hun til TV 2 etter seieren mot Polen.

Da må hun også vise seg frem selv, for hun kamp om plassen i EM-troppen fra Sanna Solberg og Camilla Herrem.

– Man får gjøre det man kan når man først får muligheten, og så er det morsomt at vi får det til nå. Vi vet jo at Camilla trener kjempebra, er utrolig god og er en landslagsspiller. Det er ikke opp til oss, heldigvis, sier Thea Mørk når TV 2 intervjuer henne og Solberg etter kampen.

– Veldig tøff konkurranse

Om alle tre spiller godt utover høsten, kan det gi Thorir Hergeirsson skikkelig hodebry.

– Det er veldig tøff konkurranse. Alle tre må gjøre sitt beste og gjøre det de kan for å være med, for alle tre fortjener en plass. Men det er mest sannsynlig bare to som skal være med, og det må trenerne ta, Solberg