Mohamed Elyounoussi var tilbake på treningsfeltet torsdag, en uke etter at han ble skadet av en lagkamerat.

Dermed kan han være aktuell for lørdagens bortekamp mot Wolves. I så fall må han innstille seg på at det kommer til å gjøre vondt. Spørsmålet er bare om det vil gjøre så vondt at det hemmer ham på banen.

– Han (Mark Hughes) vil ha meg inn lørdag. Det er sårt og vondt. Om jeg gir tommelen opp, spiller jeg. Men det er litt kjipt å spille kamp når du vet at ankelen din ikke er stabil. Det kan hende at det ødelegger litt, hvis jeg sier at jeg kan spille, men ikke greier å gå inn i taklingene 100 prosent, sier Elyounoussi til TV 2.

Han forsikrer at landskampene mot Slovenia og Bulgaria ikke er i fare, og antyder at bortekampen mot Everton i ligacupen kommende tirsdag kan være et smartere returtidspunkt.

Selv om han verker etter å komme seg tilbake på banen, etter at Liverpool-kampen gikk i vasken, er han lettet over at han ikke ble verre skadet.

For taklingen hadde et høyere skadepotensiale enn et overtråkk, røper han.

– Det var en horribel takling. Jeg kjørte noen overstegsfinter, og han kom skliende inn med strake bein og traff meg midt på leggen. Foten min sto i bakken. (Pierre-Emile) Højbjerg så det bakfra, og sier det så ganske ille ut.

– Hvordan reagerte lagkameraten din som satte inn taklingen etterpå?

– Han unnskyldte seg flere ganger. Man gjør ikke sånn på trening, sier «Moi».