Lillestrøm er klare for semifinale etter det som ble en grei 2-0-seier. Thomas Lehne Olsen og Gary Martin scoret målene.

– Det var godt å gå videre. Det spiller ingen rolle hvordan, bare vi går videre, sier Lehne Olsen til NRK.

– Det er deilig. Jeg har ikke vunnet cupen ennå, og har ikke vært i en cupfinale, så jeg har veldig lyst å være med på det.

LSK-trener Jørgen Lennartsson lot flere av de faste a-lagsspillere hvile i torsdagens cupkamp, og de gulkledde slet med å skape det helt store i starten. Bryne lå med mange mann i forsvar, og gjestene fra Jæren holdt unna det som kom i 1. omgang.

– Vi må spille fortere, med høyere kvalitet. Det må være høyere balltempo, sa en småfrustrert Lennartsson til NRK i pausen.

Svensken var nok neppe fornøyd da Bryne yppet seg i angrep et par ganger like etter pause, men etter 66 minutters spill kunne han slippe jubelen løs på Lillestrøm-benken. Et innlegg fra Simen Rafn endte hos Thomas Lehne Olsen, som fra fem meter satte ballen enkelt i mål.

Tre minutter senere fikk gjestene en ny kalddusj. Fredrik Krogstad ble felt av Krister Wemberg, og Lillestrøm fikk straffe. Den satte Gary Martin i mål, og sørget for at LSK hadde halvannet bein i semifinalen.

Mot slutten fikk de flere sjanser til å pynte på resultatet, men det endte 2–0 på Åråsen.

Det er Lillestrøms andre seier på fire dager. Mandag vant de 1–0 mot Tromsø, en seier som gjør at de fortsatt henger godt med i kampen om å overleve i Eliteserien. Før det hadde ikke LSK vunnet siden mai.

