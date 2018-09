Den 18 år gamle russeren ble torsdag internert i fire uker i påvente av utvisning, etter å ha blitt pågrepet tirsdag.

Grunnen til pågripelsen er at myndighetene mener at den russiske mannen er en fare for rikets sikkerhet, og de ønsker ham derfor utvist.

18-åringen har blitt fengslet i fire uker fordi retten har vurdert det som sannsynlig at han vil forsøke å unndra seg utvisning.

Frykter forfølgelse

Hans forsvarer Javeed Hussain Shah reagerer på at hans klient ønskes utvist til Russland, spesielt på bakgrunn av menneskerettighetssituasjonen i landet.

– På bakgrunn av det som har kommet fram i media og ikke minst i dommen frykter vi at han skal bli forfulgt i Russland, sier Shah til TV 2.

Han forteller også at de ble overrasket over utvisningsvedtaket og de vurderinger PST har gjort, etter at Høyesterett kun ga ham betinget fengsel i starten av september i år.

Det var 8. april i fjor at den da 17 år gamle russeren ble pågrepet etter et funn av en bombeliknende gjenstand på Grønland i Oslo.

Han ble kontrollert av politiet på Grønland da han håndterte posen med den eksplosive innretningen bak et utested ved Vaterland bru.

Ifølge tiltalen hadde 17-åringen tapet en lighter til en beholder med lightergass, og pakket dette inn sammen med biter fra et nettinggjerde som skulle fungere som splinter. Pakken var på rundt 30x30 cm.

Betinget dom

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente gutten hadde til hensikt å detonere den hjemmelagde bomben, selv om skadepotensialet var lite.

Det ble tillagt skjerpende betydning at gutten hadde uttrykt sympati for ytterliggående islamisme. PST har vurdert det dithen at mannen representerer en trussel mot «grunnleggende nasjonale interesser».

Russeren sammenlignet innretningen med fyrverkeri og forklarte i retten at han ville teste den i skogen sammen med to venner.

I juni i år ble det kjent at den nå 18 år gamle mannen skulle få anken opp for Høyesterett. Der ble han 4. september dømt til 10 måneders fengsel, men denne ble gjort betinget grunnet alderen hans.