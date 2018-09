Et brutalt angrep på dommeren på nest øverste nivå i Indonesisk fotball har fått store konsekvenser.

Aldo Claudio, som var kaptein på Persiwa, er utestengt fra fotball i Indonesia på livstid.

Seks andre spillere er også utestengt med varierende lengder.

​Det skriver TribunBatam.id.

Claudio ble straffet for både å slå, sparke og dytte dommeren i oppgjøret mot Persegres for et par uker tilbake.

Se det brutale angrepet i videovinduet øverst.



Raste mot straffe

Kapteinen var verstingen i opprøret som oppstod da gjestene ble idømt en straffe etter 77 minutter.

Forsvarer Robert Elopere reagerte sterkt da han ble bedømt til å felle Persegres David Fristian.

Han løp mot dommer Abdul Razak, formodentlig for en forklaring, før hans kaptein lot knyttnevene og føttene snakke for seg.

Razak måtte flykte fra de rasende spillerne og inn i garderoben, med beskyttelse fra de andre kamplederne.

Ytterligere fire Persiwa-spillere utestenges i ett år for å ha nøyd seg med å slå og sparke dommeren, mens to til må sitte på sidelinjen i seks måneder for å albue og slå en assistentdommer.

Risikerer nedrykk

Klubben straffes i tillegg med en bot på 50 millioner rupiah. Det tilsvarer ca. 27.000 kroner.

Hendelsen er omtalt verden over, blant annet i britiske The Sun, som omtaler det som et fryktelig øyeblikk og kaos.

Stillingen var 1-1 da Persegres fikk straffe, som scoret og følgelig vant bunnkampen. Persiwa ligger i skrivende stund sist i Liga 2, med ti poeng opp til Persegres over nedrykksstreken.

Det kan bli tøft med totalt sju spillere ute i seks måneder eller mer.

Anklager om korrupsjon

Det var en viss frustrasjon med dommeren fra Persiwas side i løpet av kampen. Ikke minst eksemplifisert med uttalelsene fra treneren etter at spillerne hadde blamert seg:

– Det var en god fotballkamp, mellom to gode lag, som ble ødelagt av dommerens lederskap, sa Suimin Diharja etter kampen ifølge SuperBall.

– Jeg tror anti-korrupsjonskomitéen må se på fotballen her i landet også, for det er mye juks.