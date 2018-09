KrF-veteran mener Hareide må trekke seg som partileder

KrF står foran et skjebnevalg om de fortsatt skal være et ikke-sosialistisk parti eller bytte side for å samarbeide med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

På grasrota i partiet koker debatten etter at partileder Knut Arild Hareide tidligere i uken ga ut en bok som har blitt tolket som han vil vrake det ikke-sosialistiske samarbeidet og gjøre et historisk linjeskift for KrF.

Advarer mot å bytte side

Partiets ordførere, varaordførere og fire vararepresentanter til Stortinget fra Rogaland har skrevet brev til partiledelsen der de advarer mot å bytte side i politikken.

– Den snuoperasjonen mange hevder nå er i ferd med å skje i KrF, det mener vi er feil vei å gå, sier Finnøy-ordfører Terje Halleland.

Nå stilles det også spørsmål ved om Knut Arild Hareide er den rette til å lede partiet videre.

– Etter min mening er han ikke det i dag. Han har ikke klart å løfte partiet de årene han har vært leder. Jeg tror ikke Knut Arild Hareide har vært noen stemmesanker, han har vært for utydelig i det politiske veivalget sitt. Jeg tror en annen kunne gjort en bedre jobb, sier Yngve Eriksen.

Den tidligere pastoren har vært medlem i KrF i over 40 år. Han er hovedtillitsvalgt for Hydro i KrF-bastionen Karmøy.

– Jeg ønsker Knut Arild Hareide alt godt. Jeg ønsker at han skal få et godt liv, men jeg tror ikke det gode livet for han nødvendigvis trenger å være som leder for KrF, sier Eriksen.

Krever landsmøte

Mens KrF i begynnelsen av august hadde et gjennomsnitt på meningsmålingene på 4,8 prosent har høstens bråk rundt homobryllup og fremtidig veivalg for partiet sendt partiet ned til 3,4 prosent.

– De interne stridighetene som er i partiet akkurat nå vil føre til at vi blir et parti på under tre prosent og da er vi helt uten betydning i norsk politikk. Det mener jeg er et politisk selvmord, sier Eriksen.

Mens viktige strategispørsmål som fjerning av bekjennelsesparagrafen var grundig behandlet i partiet reagerer flere KrF-medlemmer TV 2 har snakket med på at veivalget nå ikke har vært behandlet av fylkespartiene før landsstyret skal ta stilling til saken. Nå kommer kravet om landsmøtebehandling.

– Etter min mening bør det være et landsmøtevedtak som velger linje for oss, ikke et sentralstyre eller landsstyre, sier KrF-veteranen.

Taper til borgerlig side

KrF mister flest velgere til borgerlig side. Nå står valget mellom fortsatt ikke-sosialistisk eller samarbeid med Arbeiderpartiet.