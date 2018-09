Spørsmålet blir reist etter at den høyreorinterte politikeren Geert Wilders satt fyr på debatten igjen da han ønsket en Muhammad-karikaturkonkurranse i november.

Nå mener den norsk-pakistanske samfunnsdebattanten Qasim Ali at tiden er inne for at Norge innfører en blasfemi-lov for å forhindre radikalisering, skriver Klassekampen.

– Jeg skulle ønske det var forbudt å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed, sier han til avisen.

Ali håper det resulterer i et forbud og en skjerping av blasfemilovene i vestlige land, inkludert Norge.

Videre påpeker han at den pakistanske statsministeren Imran Khan har bedt Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) om å ta opp karikaturspørsmålet med FN.

Vil alltid være debatt rundt Muhammad

Han viser til at det aldri vil bli stilt i debatten rundt Muhammad.

– Muslimsk ungdom vil alltid engasjere seg i denne saken. De blir såret når deres profet blir krenket.

På spørsmål om han mener dette er å støtte ekstreme krefter, mener han at det tvert i mot vil bidra positivt i samfunnet.

– Nei. Det vil bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten, sier Ali.

Uaktuelt

Han håper at KrF skal være med på å støtte ideen, som det eneste partiet i 2009 ville beholde blasfemi-loven. Hos KrF har pipen fått en annen tone.

– Det er totalt uaktuelt for KrF å støtte et lovforbud mot karikaturer av Muhammad, sier KrFs nestleder, Kjell Inge Ropstad til TV 2.

Han mener derimot at det er viktig å løfte frem ytringsfriheten.

Qasim Ali vil gjeninnføre blasfemi-paragrafen og forby «krenkende karikaturer». En dårlig ide. Det var rett å avskaffe paragrafen. Vi må tåle kommentarer og karikaturer. Også de vi ikke liker. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) September 27, 2018

– Vi ser at blasfemilover brukes i en rekke land, deriblant Pakistan, for å undertrykke og kneble religiøse minoriteter. Dette burde Norge protestere mot. Det siste vi burde gjøre er å vedta lover egne lover i samme gate, sier Ropstad.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kaller det hele en dårlig idé.

– En dårlig ide. Det var rett å avskaffe paragrafen. Vi må tåle kommentarer og karikaturer. Også de vi ikke liker, skriver Støre på Twitter.

Muhammed Qasim Ali har vært klar i talen før, og var en arrangørene bak en stor demonstrasjon på Universitetsplassen i 2010 da Dagbladet publiserte en karikatur av Muhammed som en gris. Dette regnes som starten på ekstreme islamistgruppa Profetens Ummah.

TV 2 har ikke lykkes i å få tak i Qasim Ali.



​