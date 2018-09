– Hun er et av de mest ekstreme menneskene jeg kjenner

– Der er jo der jeg sliter litt

Før VM i Bergen i fjor sa 23-åringen at hun skulle ta medalje i VM i Innsbruck.

Formen er kanskje god, men med bare 24 konkurransedager i bena før lørdagen har hun blitt nødt til å nedjustere ambisjonene.

– Ja, jeg har nedjustert ambisjonene litt etter den sesongstarten jeg fikk. Jeg har ikke nok konkurranser i bena. Så jeg kommer ikke til å sette noe resultatmål. Jeg skal bare ha en god følelse og vite at jeg har prøvd alt jeg kan. Og at jeg har syklet bra taktisk. Det er jo der jeg sliter litt, at jeg sløser bort krefter.

– Og hva gjør du da når van Vleuten, van der Breggen og Niewiadoma angriper på søndag? Prøver du å henge deg på, eller er det bedre å konsentrere seg om gruppe to og plassene bak de aller, aller beste?

– De tre beste kan man nesten si har inne et annet nivå enn vi andre har. Men det fører også til at alle følger med på de og ser på de når de stikker. Så vi får spille på det at vi er «outsidere». Jeg har jo prestert i noen ritt nå, så folk vet at jeg er en god klatrer, men jeg er jo ingen favoritt. Men folk vet at jeg kan være «der». Så det er en fordel for oss at vi ikke blir sett på som en trussel, sier hun.