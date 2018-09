Han vant tempoen i fullstendig overlegen stil, og torsdag fullførte supertalentet Remco Evenepoel (18) sin VM-dobbel da han også utklasset konkurrentene på fellesstarten.

– Eplekjekk



En velt og problemer med sykkelen stoppet ikke belgieren, som hentet inn konkurrentene og vant så overlegent at han kunne gå av sykkelen og bære den over målstreken.

– Remco Evenepoel fortsetter sin seiersmarsj på landeveissykkelen. En utklassing uten sidestykke. Krasj, velt og problemer etter fem mil, og han er så cocky og eplekjekk at han tusler over mållinjen og løfter sykkelen, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Evenepoel har denne sesongen vunnet nesten alt han har stilt opp i, og går nå rett fra å være juniorsyklist til å bli proff for Quick-Step Floors. At en rytter på bare bare 18 år går inn i proffenes rekker er nesten uhørt, men belgieren er et talent helt utenom det vanlige.

– Ja, jeg er veldig fornøyd. Jeg krasjet på et dårlig tidspunkt og mekanikeren så ikke at jeg krasjet. Det var en annen på laget som også gikk ned, og han fikk skiftet hjulet sitt. Jeg måtte vente 30 sekunder og var nesten to minutter bak de som ledet. Da jeg tok inn hovedfeltet var det to mann i tet, men jeg visste det ikke var noe problem fordi de to klatringene skulle komme, sier Evenepoel.

Planlaget feiring

Til slutt distanserte han alle og kom i mål ett minutt og 25 sekunder foran Marius Mayrhofer. Italienske Alessandro Fancellu tok bronsen.

At Evenepoel bar sykkelen over målstrekken var ikke tilfeldig.

– Jeg visste hva jeg skulle gjøre når jeg vant. Jeg ville avslutte sesongen som jeg startet den, med å løfte sykkelen. Det var hovedmålet mitt denne uken, og jeg vant de to rittene jeg ville. For en sesong, sier verdensmesteren.

18-åringen har bare syklet i ett og et halvt år. Unggutten var et stort talent på fotballbanen og har alderbestemte landskamper for Belgia med en fortid i både Anderlecht og PSV. Han la fotballskoene på hyllen i fjor, og etter det har karrieren på sykkelsetet skutt fart.

– Jeg byttet til sykling da det var et øyeblikk da noen personer ønsket å plassere meg på benken, og jeg var i ferd med å bli lei fotball. Jeg ønsket å prøve noe nytt, å gjenopplive gleden ved sport, så jeg fortalte foreldrene mine at jeg ønsket å prøve sykling og umiddelbart tok jeg sykkelen til faren min for en treningstur. Så, en uke senere, kjøpte jeg en gammel sykkel og kjørte mitt første ritt. Jeg var bitt av basillen, sa Evenepoel til Quick-Step Floors' hjemmesider da signeringen ble bekreftet.



TV 2-ekspert Mads Kaggestad er mektig imponert av unggutten.

– Han har bare syklet én sesong. Vant tre av seks ritt i fjor. Ble tatt ut til Bergen-VM, men fullførte ikke det fordi han hadde flere velt. Så har han en helt fantastisk sesong. Han har vunnet over 60 prosent av rittene han har deltatt i. Og 80 prosent av de har han vært på pallen, sa sykkeleksperten etter tempoen.